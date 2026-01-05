Американские военные на днях провели громкую операцию в Каракасе.

Глава Пентагона Пит Хегсет публично поглумился над эффективностью российского вооружения.

Глава Министерства войны Соединенных Штатов Америки во время своего выступления вспомнил о событиях в Венесуэле, где на днях военные провели громкую операцию. Эта страна имела довольно тесные связи с агрессором Россией, в частности – использовала российское вооружение.

Распиаренная российская ПВО, похоже, в очередной раз продемонстрировала свои "аналоговнетные" способности во время американского рейда в Каракасе. Внимание на это обратил и Хегсет.

По словам главы Пентагона, отработало российское вооружение "не очень хорошо":

"Три ночи назад в центре Каракаса в Венесуэле почти 200 наших лучших американцев отправились в центр города. Похоже, российская ПВО сработала не очень хорошо, не так ли?"

Хегсет также отметил, что во время операции в Каракасе не погиб ни один американец.

Рейд США в Венесуэле: основное

3 января военные США провели громкую операцию в столице Венесуэлы Каракасе. Они захватили Николаса Мадуро и его жену и вывезли в Нью-Йорк. Штаты обвиняют их в наркотрафике и других преступлениях.

5 января венесуэльский диктатор предстал перед судом. На заседании он заявил, что является президентом Венесуэлы и считает себя военнопленным. Следующее слушание по делу состоится 17 марта.

Тем временем в Швейцарии заморозили все активы Мадуро и связанных с ним лиц. О какой сумме идет речь, пока неизвестно.

