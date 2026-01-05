Не только Уэнздей 5 фильмов с Дженной Ортегой, которые стоит увидеть

Молодая актриса уже имеет богатую фильмографию.

После выхода сериала "Уэнздей" Дженна Ортега мгновенно стала одной из самых обсуждаемых молодых актрис Голливуда. Образ мрачной и ироничной Венздей Аддамс принес ей мировую узнаваемость, контракты с крупными студиями и статус новой иконы поколения Z.

Впрочем, карьера Ортеги не ограничивается одним хитом. Еще до сериала она снималась в независимых триллерах, хоррорах и драмах, а после продолжила выбирать неоднозначные, часто темные проекты. Вот подборка фильмов, которые показывают более широкий спектр ее экранных работ:

Крик

Перезапуск культовой франшизы возвращает зрителей в Вудсборо, где серия жестоких убийств снова копирует правила старых слэшеров. Новое поколение героев сталкивается с хорошо знакомой маской Ghostface, а прошлые трагедии начинают перекликаться с нынешними.

Видео дня

X

Группа молодых людей приезжает на отдаленную ферму, чтобы снять фильм, не подозревая, что их пожилые арендодатели скрывают жуткие тайны. Ночь быстро превращается в борьбу за выживание.

Последствия

После трагедии в школе несколько подростков пытаются вернуться к нормальной жизни, проживая травму каждый по-своему. Их эмоции постепенно выходят наружу.

День "Да"

Родители решают на один день разрешить своим детям все - без запретов и правил. То, что начиналось как семейная игра, быстро превращается в серию неконтролируемых приключений.

Американская резня

В альтернативной реальности США принимают жесткий иммиграционный закон, по которому арестованным молодым людям предлагают сделку: свободу в обмен на работу в доме престарелых. Обычная на первый взгляд волонтерская деятельность постепенно превращается в жуткий эксперимент.

Напомним, ранее Дженна Ортега рассказывала о своем опыте работы с певицей и актрисой Леди Гагой, которая также снялась в сериале "Уэнздей".

Вас также могут заинтересовать новости: