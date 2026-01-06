6 января - насыщенная для украинцев дата со многими праздниками.

Сегодняшняя дата невероятно важна для верующих, поскольку христианский праздник 6 января относится к одним из самых больших в году. На международном уровне также есть немало значимых мероприятий. А еще эта дата подарила нам многих выдающихся личностей, чьи имена знает каждый украинец.

Какой сегодня праздник в Украине

Каждый, кто знает, какой сегодня церковный праздник по новому стилю, отмечает 6 января красным на календаре. В эту дату наступает Крещение Господне, чьи традиции известны даже нерелигиозным людям. Однако официальным торжеством оно не является и не предусматривает дополнительных выходных.

Также 6 января родились всем известные и достойные личности - гетьман Богдан Хмельницкий, поэты Степан Руданский и Владимир Сосюра, правозащитник Василий Стус, а также футболист и футбольный тренер Валерий Лобановский.

Какой сегодня праздник в мире

На планете отмечается Международный день объятий - дата, когда принято обнимать родных и друзей. Это простой способ выразить привязанность и утешить близкого даже без слов.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День уборки елки, День фасоли, День яблони, День песочного теста, День технологий.

Также 6 января есть скорбное событие - День детей-сирот войны, в память о всех несовершеннолетних, которые потеряли родителей из-за боевых действий. Каждый такой ребенок нуждается в особенной помощи от государства и психологической поддержке.

Какой сегодня праздник церковный

Как уже упоминалось ранее, по новому стилю 6 января наступает Крещение. Верующие вспоминают, как тридцатилетний Иисус покрестился в реке Иордан.

По старому календарю отмечается не менее важный праздник - Рождественский сочельник, день строгого поста и семейных посиделок. В вечер перед Рождеством принято готовить 12 блюд без мяса и кутью.

Какой сегодня праздник народный

Приметы помогали нашим предкам делать предсказания по крещенской погоде:

ударили морозы - земля будет плодородной;

если небо ясное, то январь будет холодным;

выпало много снега - уродит пшеница;

если наступила оттепель, то март ожидается ненастным.

В народный праздник сегодня в Украине издавна принято святить воду в храмах и набирать ее из освященных источников. Украинцы верили в целебную силу такой жидкости. Говорили, что если умыть ею больного или дать выпить, то любые болезни отступят. Святой водой кропили домашний скот, дом, маленьких детей - на счастье и благополучие.

Некоторые украинцы на праздник окунаются в прорубь, но на самом деле эта традиция возникла недавно. Желающим приобщиться к ней обязательно нужно знать, как правильно купаться на Крещение.

Что нельзя делать сегодня

Тем, кто освятил воду, нельзя использовать ее для гаданий или бытовых целей. Под запретом в такой важный день ругань, употребление алкоголя, недобрые мысли и слова, работа по дому. Если хотите искупаться в реке в праздник сегодня, запрещено делать это в необорудованных, диких прорубях.

