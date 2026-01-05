Свержением режима в Венесуэле Трамп может 'развязать руки' Путину в Украине, - FT

Россия и Китай публично осудили смену режима в Венесуэле, но они все еще могут извлечь выгоду из этой ситуации.

Спустя несколько часов после того, как американские силы свергли венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, президент США заявил, что "Доктрина Монро" является важной вехой, но Вашингтон уже во многом ее превзошел. Он в шутку добавил, что теперь стоит говорить о так называемой "доктрине Донро".

Как пишет обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман, свержение лидера Венесуэлы американскими силами только доказывает то, что мировой порядок, выстроенный вокруг сфер влияния великих держав, - является рецептом нестабильности и конфликтов. Он подчеркнул, что венесуэльская операция стала наглядной демонстрацией решимости администрации Трампа утвердить американскую гегемонию в западном полушарии.

США стремятся расширить сферу влияния в западном полушарии

Рахман отметил, что идея расширить сферу влияния Вашингтона в западном полушарии занимает центральное место в обновленной стратегии национальной безопасности США, которая была опубликована в декабре. Более того, успех операции в Венесуэле может только подтолкнуть Трампа к новым военным операциям в Южной Америке.

Кроме того, Рахман считает, что смена режима в Венесуэле будет иметь более глобальные последствия, чем может показаться на первый взгляд. По его словам, провозглашение "доктрины Донро" в сочетании с шагами Трампа в сторону сближения с Россией и Китаем указывает на его симпатию к мировому порядку, организованному вокруг сфер влияния великих держав.

Россия и Китай могут попытаться извлечь выгоду

Россия и Китай публично осудили смену режима в Венесуэле. Тем не менее, Рахман уверен, что Москва и Пекин готовы пожертвовать своим влиянием в Венесуэле, если бы смогли извлечь из этого выгоду.

Рахман напомнил, что в 2019 году тогдашняя заместитель помощника президента США при первой администрации Трампа Фиона Хилл заявила Конгрессу, что российское правительство "настойчиво сигнализировало о желании заключить некое странное обменное соглашение между Венесуэлой и Украиной".

Рахман объяснил, что Китай, например, мог бы уговорить США не пытаться помешать стране напасть на Тайвань в обмен на отказ от претензий на влияние в Венесуэле. Похожее предложение могла бы выдвинуть РФ, потребовав, чтобы Вашингтон "развязал" Москве руки в отношении Украины.

США могут пойти на новые радикальные шаги

Автор статьи подчеркнул, что пока внимание будет сосредоточено на том, сможет ли США управлять Венесуэлой, как это пообещал Трамп. Он отметил, что американская администрация уже дала понять, что намерена договариваться с остатками режима Мадуро, а не поддерживать демократическую оппозицию в изгнании. Успех или провал этой стратегии, вероятно, определит, насколько смело США будут применять свою силу в остальной части западного полушария.

Вскоре после захвата Мадуро Трамп сделал завуалированные предупреждения в адрес Колумбии и Мексики. Рахман не исключает, что эти страны могут стать следующими "жертвами" президента США.

Кроме того, под прицелом Вашингтона снова оказалась Куба, которая в 1960-е годы была объектом нескольких неудачных американских попыток смены власти, добавил Рахман. Ранее госсекретарь США Марко Рубио, чьи родители эмигрировали в США с Кубы, заявил о том, что кубинское правительство является "огромной проблемой".

Также Рахман напомнил о территориальных претензиях Трампа в отношении Гренландии. Практически с самого начала своего президентского срока лидер Вашингтона заявлял о том, что хочет взять остров под контроль Штатов.

Рахман отметил, что захват Гренландии, острова который является автономной территорией в составе Дании, является более радикальным шагом по сравнению со сменой режима в Венесуэле. Тем не менее, он подчеркнул, что такой шаг нельзя исключать, учитывая открытое презрение американской администрации к европейским союзникам.

Мадуро на суде в США отказался признавать свою вину - что известно

Напомним, что сегодня, 5 января, свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена предстали перед федеральным судьей в Нью-Йорке, США. Во время заседания венесуэльский диктатор заявил, что не признает свою вину и все еще остается лидером страны.

Отвечая на вопросы судьи, Мадуро заявил, что он не видел обвинительного заключения до явки в суд и не знает своих прав. В The New York Times отметили, что свергнутого президента Венесуэлы и его жену доставили в суд спустя всего два дня после того, как их захватили в ходе военной операции США в Каракасе, из-за чего у защиты Мадуро, вероятнее всего, не было достаточно времени для подготовки к слушанию.

