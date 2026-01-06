'Не играйте в игры с президентом Трампом': Госдеп США опубликовал 'послание' России

Госдеп США также разместил аналогичное сообщение, но на персидском языке на другом аккаунте, вероятно, для Ирана.

Через несколько дней после того, как американские спецслужбы вывезли в рамках военной операции в Венесуэле президента Николаса Мадуро, Государственный департамент США опубликовал обращение на своем русскоязычном аккаунте в соцсети Х.

На черно-белом фото большим буквами написано, что с главой Белого дома не стоит играть в игры.

"Не играйте в игры с президентом Трампом. Президент Трамп - человек дела. Не знали? Теперь знаете", - написано на снимке на русском языке.

Примечательно, что аналогичное сообщение Госдеп США опубликовал и на аккаунте в соцсети Х на персидском языке. Вероятно, оно адресовано иранским лидерам.

Военная операция США в Венесуэле: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что глава Пентагона Пит Гегсет высмеял эффективность российского вооружения в Венесуэле. Он отметил, что почти 200 американских военных совершили рейд в Каракасе и добавил, что, похоже, российская ПВО сработала "не очень хорошо". Гегсет подчеркнул, что во время военной операции не погиб ни один американец.

Также мы писали, что аналитики из Института изучения войны отметили, что Россия осудила действия США в Венесуэле, но заявления были достаточно шаблонными и стандартными. Также реакция кремлевских чиновников остается довольно сдержанной. По мнению аналитиков, это произошло потому, что Кремлю приходится балансировать между сохранением своего авторитета как партнера других государств и пытаться и дальше угождать администрации Трампа.

Как говорится в статье NYT, в Киеве неоднозначно восприняли военную операцию США с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Издание отметило, что с одной стороны это удар по геополитическому влиянию России, в то же время это также слишком напоминает российскую агрессию против Украины. Также, в статье добавляется. что президент Украины Владимир Зеленский избежал как прямой критики, так и одобрения действий США в Венесуэле. При этом, он намекнул на необходимость усилить давление на РФ.

