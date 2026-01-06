Скрытые атаки РФ в Германии рассматривают как начало к горячему конфликту, - Bloomberg

В Минобороны Германии не исключают атак РФ по энергетической и оборонной инфраструктуре.

Россия усиливает тайные атаки на ключевые объекты инфраструктуры в Германии в рамках гибридной войны, которую Берлин рассматривает как возможное начало к более масштабному конфликту, сообщает Bloomberg, ссылаясь на полученный военный документ.

В публикации указывается, что поскольку Германия позиционирует себя как главный центр НАТО в Европе, в Берлине ожидают, что Россия первой начнет против нее гибридные атаки.

Согласно документу Министерства обороны Германии предполагается, что это могут быть нерегулярные или не военного характера тактики на энергетическую и оборонную инфраструктуру страны.

Также, как добавляет издание, в документе указаны рекомендации по сотрудничеству между различными уровнями правительства и институтов в случае конфликта с Москвой.

"Выявленные гибридные меры и нападения, особенно те, что осуществляются в Германии, следует рассматривать как инструмент, который Россия сознательно использует в своей политике безопасности и борьбе против "коллективного Запада". В то же время эти меры могут также служить подготовкой к военному конфликту", - говорится в документе министерства.

Издание отметило, что новые формулировки в документах Минобороны Германии значительно жестче и более тревожные, чем раньше. Руководитель немецкой службы государственной безопасности BND Мартин Егер в октябре 2025 года сказал депутатам Бундестага, что РФ настроена на провокации с переходом в "горячее противостояние".

"Даже если война России против Украины продолжится без изменений, ожидается, что Россия разовьет эти возможности и стратегические варианты не позднее 2029 года", - указано в документе.

В Минобороны Германии считают, что Россия будет препятствовать развертыванию сил НАТО.

"Россия сделает все возможное, чтобы предотвратить или хотя бы помешать развертыванию сил НАТО на восточном фланге с целью сдерживания и, при необходимости, обороны", - говорится в материале.

В оборонном ведомстве Германии предполагают, что Россия намеренно атакует страну, чтобы выявить возможные слабые звенья на разных уровнях правительства Германии.

"Цель состоит в том, чтобы предотвратить раннее выявление этих гибридных мероприятий и их фактического масштаба и влияния, а также замедлить и парализовать наши возможности принятия решений и реагирования различными ответственными сторонами на федеральном, штатном и местном уровнях", - заявили в Минобороны Германии.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц в новогоднем обращении отметил, что война в Украине является частью плана России против всей Европы. Мерц добавил, что может показаться, что война в Украине где-то далеко и не угрожает Германии, но его страна ежедневно подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам. Поэтому, это угрожает безопасности и свободе Германии.

Также мы писали, что в Германии разработали Оперативный план с описанием, как Берлин собирается организовать оборону немецкой территории в крупном конфликте. В документе подчеркивается важность гражданских структур в возможном военном конфликте. В Германии не исключают, что РФ может наносить удары как по военной, так и по гражданской инфраструктуре.

