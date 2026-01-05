В ЕС стараются не разгневать Трампа, даже когда он напрямую угрожает континенту, - FT

В заявлении по Венесуэле и захвату Мадуро Евросоюз избежал четкой оценки ситуации, отметило издание.

Опасаясь разозлить президента США Дональда Трампа и потерять поддержку Соединенных Штатов в сфере безопасности, Евросоюз фактически избегает четкой оценки ситуации в Венесуэле, подрывая этим собственные аргументы о защите суверенитета и правил международного порядка. Об этом пишет Financial Times.

Издание напомнило, что спецподразделения США при поддержке бомбардировщиков, истребителей и вертолетов атаковали столицу Венесуэлы Каракас рано в субботу и захватили диктатора Николаса Мадуро, который сейчас находится в Нью-Йорке в тюрьме. По словам Трампа, операция по смене режима будет означать, что США будут руководить страной неопределенный срок.

"Эта операция, которую национальные лидеры, политики и эксперты по праву считают нарушением международного права, ставит перед правительствами ЕС серьезные юридические и моральные вопросы", - говорится в статье.

Автор отметил, что в течение почти четырех лет Евросоюз оправдывал предоставление Украине средств в виде вооружений и финансовой помощи необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности. А тем временем заявление главного дипломата ЕС Каи Каллас, поддержанное всеми государствами-членами, кроме Венгрии, не содержало утверждения о том, что эти два принципа в Венесуэле были нарушены.

Отмечается, что ближайшим к осуждению была формулировка о том, что "принципы международного права и Устав ООН должны быть соблюдены", с замечанием, что члены Совета Безопасности ООН имеют "особую ответственность" в этом вопросе.

"Каким-то образом в этом заявлении нет даже намека на безумие намерения США "управлять" другой страной, президента которой они только что похитили", - сказал один из чиновников ЕС, комментируя документ.

В других заявлениях представители ЕС призывали к "деэскалации" или осуждали Мадуро, утверждается в материале. Исключением стал разве что премьер-министр Испании Педро Санчес, который четко заявил о "нарушении международного права в Венесуэле" и осудил его.

"Опасаясь, что Трамп может запретить поставки оружия или разведданных Украине или подорвать гарантии безопасности США для Европы, лидеры ЕС делали все возможное, чтобы не разгневать его, выбирая покорность вместо защиты собственных принципов даже тогда, когда он непосредственно угрожает континенту торговыми тарифами", - пишет FT.

Хотя почти все западные страны не признавали Мадуро легитимным президентом Венесуэлы, аналитики предостерегали, что отказ осудить нападение на другое государство и похищение его руководителя может поощрить подобные действия со стороны других стран, которые будут уверены, что США фактически "отчитали заупокойную службу правилам международного порядка", говорится в статье.

По мнению автора, наибольшая опасность для Европы может заключаться в продолжении таких действий со стороны осмелевшего Трампа, мол, в эти выходные он повторил свое утверждение о том, что США нужна Гренландия, а сторонница Трампа и жена заместителя руководителя его аппарата Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии с наложенным флагом США и подписью: "Скоро".

Реакция Европы на события в Венесуэле

Как сообщал ранее УНИАН, в ЕС сделали заявление относительно кризиса в Венесуэле. В заявлении, которое опубликовала глава евродипломатии Кая Каллас, отмечалось, что "ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и наркоторговлей, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире". "В то же время ЕС отмечает, что эти вызовы должны решаться путем устойчивого сотрудничества с полным уважением к международному праву и принципов территориальной целостности и суверенитета", - говорилось в документе. Каллас также повторила позицию ЕС, согласно которой Николас Мадуро не имеет легитимности демократически избранного президента.

Документ поддержали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. А Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС.

