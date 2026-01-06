Мадуро держат в общей камере с другими высокопоставленными заключенными, - CBS News

Адвокат Марк Фернич рассказал, что в этой тюрьме содержатся многие члены самой известной транснациональной группировки Венесуэлы, Tren de Aragua.

Арестованного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес удерживают в разных секциях под стражей в Бруклине в заведении, предназначенном для содержания подсудимых, нуждающихся в усиленном режиме безопасности, сообщают CBS News.

Издание отмечает, что в этой тюрьме содержались другие известные подсудимые. Источники в правоохранительных органах сообщили, что Мадуро находится на одном из верхних этажей здания.

Они добавили, что он не сидит в одиночной камере, а находится с другими высокопоставленными заключенными. Адвокат Марк Фернич предположил, что такой статус, вероятно, предполагает защиту Мадуро от общей массы заключенных.

Видео дня

Издание отметило, что Фернич представлял известного наркоторговца Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, который содержался в федеральной тюрьме недалеко от Манхэттена.

"Если Мадуро будет помещен в круглосуточную одиночную камеру, то это будет сделано для его же безопасности или для предотвращения самоубийства", - сказал адвокат.

Как добавил Фернич, в бруклинской тюрьме сейчас содержатся многие члены самой известной транснациональной группировки Венесуэлы, Tren de Aragua.

Задержание Мадуро: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп отрицает, что его страна находится в состоянии войны с Венесуэлой. Он пояснил, что Америка воюет с людьми, которые продают наркотики. По словам главы Белого дома, пока что в Венесуэле невозможно провести выборы, по крайней мере, этого не произойдет в ближайшие 30 дней. Поэтому, как добавил Трамп, управлять Венесуэлой будут американские чиновники и он непосредственно. Президент США могут субсидировать нефтяные компании по восстановлению энергетической инфраструктуры страны.

Также мы писали, что в суде Николас Мадуро заявил, что является порядочным человеком и отрицает все обвинения. Он добавил, что считает себя военнопленным. Мадуро заявил, что он не видел обвинительного заключения до явки в суд, а также не знает своих прав. Адвокат арестованного президента Венесуэлы Барри Поллак отметил, что Мадуро не признает себя виновным по всем четырем пунктам обвинения.

Вас также могут заинтересовать новости: