Блогер рассказал, как он добился длительной свежести овоща.

Недавно известный блогер из кулинарного шоу поделился своим методом сохранения свежести сырой моркови – как раз вовремя для тех, у кого после рождественских праздников остались запасы этого овоща.

Эксперимент, проведённый Гевином Реном, показал, что сырая морковь может сохранять свежесть более 10 дней, если хранить её одним простым, но гениальным способом.

Три самых распространённых способа, как хранить морковь в квартире

Комментарии блогера по поводу того, как хранить морковь в холодильнике, приводит британский журнал Express. Автор отметил, что овощи "очень легко портятся на нижней полке холодильника", тогда как его подход наглядно показывает, как хранить морковь, чтобы не вяла на протяжении долгого времени.

Проводя эксперимент в рамках программы "Fresh vs Frozen: Which Is Better?" ("Свежие или замороженные: что лучше?"), он хранил морковь тремя разными способами: в открытой ёмкости, в закрытом контейнере с бумажным полотенцем и в открытой ёмкости, заполненной водой.

Все три банки он отправил в холодильник на 10 дней, чтобы определить, как хранить морковь эффективнее всего. Гевин – автор эксперимента – анализировал результаты по очереди, начав с моркови, оставленной без крышки.

Очень скоро обнаружилось, что морковь "стала мягкой и вялой", и к тому же, как заявил Гевин, она "очень побледнела". Он отметил, что "кожура стала очень сухой – чистить такую морковь просто кошмар".

После этого он осмотрел закрытую банку с бумажным полотенцем, которое должно впитывать лишнюю влагу и таким образом замедлять развитие плесени и бактерий.

В этот раз он сказал: "Сразу видно, что они выглядят намного лучше. Они не выглядят сухими – это та самая морковь, которую вы покупаете в супермаркете. На концах есть немного влаги, но плесени нет".

Проверяя плотность, он уточнил, что морковь имеет "чёткий, упругий хруст", добавив: "Я бы определённо предпочёл этот вариант предыдущему".

Как правильно хранить морковь - самый лучший результат

Наконец, он протестировал морковь, хранившуюся в воде, и сказал, что она выглядит "потрясающе". Метод с водой предотвращает доступ кислорода к моркови, что помогает сохранять её свежесть в течение длительного времени.

Автор и сам был изумлён таким результатом, говоря: "у неё до сих пор самый насыщенный цвет". "Она невероятно твёрдая – это самый свежий вариант на данный момент. Она пролежала там уже 10 дней и ощущается такой же свежей, как в день покупки".

Затем он разломил морковь пополам, и обратился внимание на её хруст, без слов подтверждающий, где хранить морковь. Именно метод с водой оказался самым эффективным.

Важные оговорки о том, как хранить морковь в холодильнике, чтобы не вяла

Помимо хранения моркови в воде, рекомендуется сначала срезать ботву, чтобы предотвратить повторный рост. В программе, в которой принимал участие автор, также подчёркивалась важность регулярной смены воды и то, что, конечно же, пить её ни в коем случае нельзя.

Более того, согласно журналу Good Food, морковь, хранящаяся в воде в холодильнике, может сохраняться в хорошем состоянии аж до трёх месяцев.

Ещё один важный момент при хранении моркови – независимо от того, держите ли вы её в холодильнике, шкафу или кладовке, – не размещать её рядом с продуктами, активно выделяющими этилен. В список таких продуктов входят, в числе прочего, яблоки, бананы, помидоры и авокадо. Их контакт с морковью может ускорить процесс созревания, и следовательно, увядания овоща.

