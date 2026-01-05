США могут попытаться установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы, - Politico

Эксперты не исключают, что Вашингтон может воспользоваться политически выгодным моментом.

Неожиданная операция США в Венесуэле по задержанию президента Николаса Мадуро и его жены вызвала у европейских лидеров серьезное беспокойство. В Европе теперь все чаще думают, не станет ли Гренландия следующей, пишет Politico.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп открыто заявил, что "США нуждаются в Гренландии". Он пояснил, что остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому контроль над ним является вопросом национальной безопасности США.

В статье указывается, что Гренландия является самоуправляемой территорией, но формально она входит в состав Королевства Дания.

Напряжение возросло после того, как жена советника Белого дома Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсетях карту Гренландии с наложенным американским флагом и подписью: "Скоро".

На это отреагировала премьер-министр Дании Метте Фредериксен и заявила, что США не имеют никакого права аннексировать любую из трех стран, которые входят в состав Датского королевства, включая Гренландию и Фарерские острова.

Более того, глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров не продается.

Эксперты, которых опросило издание, предполагают, что Вашингтон может попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы. Это может произойти накануне промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости, которое будет отмечаться 4 июля.

Прогнозируется, что это может быть не военная операция, как в случае с Венесуэлой, а масштабная кампания по политическому влиянию.

Руководитель европейского направления Eurasia Group Муджтаба Рахман не исключает, что США могут применить широкий арсенал инструментов - от давления до попыток влияния на местные элиты.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что возможное нападение США на Гренландию будет означать конец НАТО. Она призвала серьезно отнестись к словам главы Белого дома. Издание Bloomberg отмечает, что в Дании обеспокоены настойчивым стремлением Трампа установить контроль над Гренландией после рейда США в Венесуэле. Приводятся слова Трампа, что о Гренландии США "будут беспокоиться примерно через два месяца". Еще Трамп добавил, что о Гренландии "поговорим через 20 дней".

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск высказал мнение, что Европу не будут воспринимать "серьезно", если она будет "слабой и разделенной". Он призвал к единству, иначе, по его мнению, континент "закончится" из-за разногласий в позициях стран ЕС относительно внешней политики. Отмечается, что реакция Европейского Союза на спецоперацию США в Венесуэле была немного неоднозначной. В частности, Испания отделилась от ЕС и осудила нападение США на Венесуэлу.

