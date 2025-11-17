Президент Украины Владимир Зеленский признает, что сейчас надо продолжать прилагать усилия для очистки от коррупции. Сейчас эти меры не были достаточными. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сказал в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманулем Макроном.
В частности, у Зеленского спросили, достаточно ли приняты меры для очистки системы управления в Украине от коррупции. "Что касается: достаточны ли? - Нет, недостаточны! Будем продолжать соответствующие действия", - подчеркнул он.
Последний коррупционный скандал в Украине
Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 15 месяцев проводили операцию "Мидас", во время которой разоблачили огромную коррупционную схему в области энергетики, к которой были привлечены правительственные чиновники, бизнесмены и политики. В частности, через коррупционную схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности "Энергоатом".
Речь идет о получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"), исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет") и другие лица.