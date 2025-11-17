Соответствующие действия для борьбы с коррупцией будут продолжены.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что сейчас надо продолжать прилагать усилия для очистки от коррупции. Сейчас эти меры не были достаточными. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сказал в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманулем Макроном.

В частности, у Зеленского спросили, достаточно ли приняты меры для очистки системы управления в Украине от коррупции. "Что касается: достаточны ли? - Нет, недостаточны! Будем продолжать соответствующие действия", - подчеркнул он.

Последний коррупционный скандал в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 15 месяцев проводили операцию "Мидас", во время которой разоблачили огромную коррупционную схему в области энергетики, к которой были привлечены правительственные чиновники, бизнесмены и политики. В частности, через коррупционную схему осуществлялось влияние на стратегические государственные предприятия, в частности "Энергоатом".

Видео дня

Речь идет о получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В организации этой схемы фигурируют бизнесмен Тимур Миндич (псевдоним "Карлсон"), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко (псевдоним "Профессор"), исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" Дмитрий Басов ("Тенор"), бывший советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк ("Рокет") и другие лица.

Вас также могут заинтересовать новости: