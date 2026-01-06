США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой, - Трамп

Также Трамп перечислил, кто из американских политиков будет помогать США управлять делами Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна воюет не непосредственно с Венесуэлой, а с некоторыми людьми. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Также глава Белого дома добавил, что в течение ближайших 30 дней в Венесуэле не состоятся выборы. Он пояснил, что, по его мнению, сейчас не та ситуация в стране.

"Сначала мы должны наладить ситуацию в стране. Выборы провести невозможно. Народ даже не имеет возможности голосовать", - отметил он.

Видео дня

Трамп добавил, что США сначала следует вернуть страну в нормальное состояние. По его мнению, Америка могла бы субсидировать усилия нефтяных компаний по восстановлению энергетической инфраструктуры страны. Президент США спрогнозировал, что этот проект может занять менее 18 месяцев.

"Придется потратить огромную сумму денег, и нефтяные компании ее потратят, а потом получат возмещение от нас или за счет доходов", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

"Нет, не находимся. Мы воюем с людьми, которые продают наркотики. Мы воюем с людьми, которые вывозят своих заключенных в нашу страну, вывозят своих наркоманов и вывозят своих психически больных в нашу страну", - заявил он.

Глава Белого дома проинформировал, что госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс будут помогать контролировать участие США в делах Венесуэлы.

"У них есть все необходимые знания и опыт", - отметил американский лидер.

Издание добавило, что на вопрос, кто в конечном счете отвечает за все, он ответил одним словом: "Я".

Операция США против Венесуэлы: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Нью-Йорке в понедельник, 5 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена предстали перед федеральным судьей. США их обвиняют в наркотрафике и других преступлениях. Мадуро отрицал в суде свою вину в выдвинутых обвинениях. Также он заявил, что считает себя военнопленным. Мадуро подчеркнул, что его захватили в собственном доме. Кроме этого, свергнутый президент Венесуэлы назвал себя порядочным человеком. Адвокат Мадуро Барри Поллак, который ранее представлял основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа, подчеркнул, что его клиент не признает себя виновным по всем четырем пунктам обвинения.

Также мы писали, что издание The Washington Роѕт со ссылкой на информированные источники среди американских чиновников поделилось, что, вероятно, фактическим руководителем Венесуэлы станет государственный секретарь США Марко Рубио. Источники рассказали, что глава Государственного департамента, который имеет кубинские корни и ненавидит коммунистические режимы Кубы и Венесуэлы, сыграл важную роль в организации военной операции США по отстранению от власти Мадуро. Добавляется, что именно Рубио будет заниматься формированием нового правительства Венесуэлы и должен разобраться с нефтяными активами этой страны.

Вас также могут заинтересовать новости: