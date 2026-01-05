Что есть, чтобы дожить до 100: диетологи назвали 8 продуктов из рациона долгожителей

Долгожители есть в разных странах, и в их рационе преобладают одни и те же продукты.

Длительная и лишенная болезней жизнь является главным приоритетом для многих людей. Именно поэтому мы восхищаемся долгожителями и пытаемся понять, что позволило им сохранить здоровье и дожить до 100 или более лет.

Издание RealSimple поговорило с несколькими экспертами, чтобы лучше понять привычки долгожителей, особенно те, что касаются питания.

"Долгожители живут по всему миру, но в некоторых местах учет ведется лучше, чем в других, и в этих местах часто зарегистрировано больше долгожителей. Это одна из причин феномена "голубой зоны", - говорит Бен Мейерс, основатель базы LongeviQuest, которая сертифицирует и изучает старейших людей мира.

По словам доктора медицинских наук, члена Американского общества сертифицированных медицинских сестер Брэдли Уилкокса, в самые известные "голубые зоны" входят сельские районы вблизи Окинавы (Япония), Икарии (Греция), Сардинии (Италия) и Лома-Линды (США).

Когда эксперты начинают анализировать образ жизни тех, кто живет в этих районах, то оказывается, что их объединяет немало общих черт. Одна из них - избегание стресса в повседневной жизни.

"Мы обнаружили, что долгожители сосредотачиваются на своей жизни и жизни людей, которых они любят, а не на проблемах, которые находятся вне их контроля. Идея страдать 50 недель ради двухнедельного отпуска озадачила бы долгожителя", - отметил Мейерс.

Кроме этого, долгожителей разных стран объединяет то, что они занимаются физическими упражнениями, имеют "сильное чувство сообщества" и отказались от курения, говорит диетолог-нутрициолог Эми Дэвис. Но особенно, по ее словам, внимание привлекает питание этой категории людей.

"Некоторые пищевые модели, наблюдаемые у долгожителей, предусматривают плотный завтрак, употребление преимущественно растительной пищи, избегание диет для похудения, умеренное потребление алкоголя и сладостей", - отметила Дэвис.

Учитывая это, эксперты выделили 8 продуктов, которые являются основными в питании долгожителей.

1. Бобовые

"Одним из самых популярных продуктов среди долгожителей являются бобовые, которые богаты клетчаткой и обеспечивают организм растительным белком", - пояснила Дэвис.

По ее словам, эти продукты помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови, а также снижают риск хронических заболеваний. К бобовым относятся фасоль, горох, чечевица.

2. Оливковое масло

Еще одним распространенным продуктом на кухнях тех, кто доживает до 100 лет, является оливковое масло. Отмечается, что оно богато полезными ненасыщенными жирами, которые поддерживают оптимальный уровень холестерина. Также в нем есть витамины Е и К, которые снижают воспаление в организме, тем самым уменьшая риск хронических заболеваний.

3. Орехи и семена

"Орехи, которые богаты витаминами, минералами и ненасыщенными жирами, также являются основными продуктами в рационе долгожителей", - говорит Дэвис.

Она объяснила, что орехи снижают риск сердечных заболеваний и воспаления, вероятно, благодаря щедрому содержанию антиоксидантов. Поскольку семена имеют подобный состав, то и их нужно употреблять тем, кто стремится к долголетию.

4. Чай

Зеленый, черный, травяной, с кофеином, без кофеина - чай является одним из самых популярных напитков у жителей "голубой зоны". Это, вероятно, благодаря большому содержанию в нем антиоксидантов. Фактически, было доказано, что употребление чая поддерживает иммунитет, здоровье сердца, кишечника, мозга и обмен веществ.

5. Морепродукты

"Исследователи также обнаружили, что долгожители едят меньше мяса и склонны вводить в свой рацион больше рыбы и других нежирных морепродуктов", - говорит Дэвис.

По ее мнению, это может быть связано с тем, что многие "голубые зоны" расположены вблизи океана. Однако некоторые виды морепродуктов (например, жирная рыба) являются одними из немногих природных концентрированных источников омега-3 жирных кислот, которые являются мощными противовоспалительными средствами, способствующими оптимальному здоровью иммунитета, мозга и сердца.

6. Цельнозерновой хлеб на закваске

Цельнозерновой хлеб на закваске сочетает в себе несколько распространенных пищевых тенденций, наблюдаемых среди долгожителей.

"Цельнозерновые продукты - еще одна общая черта долгожителей. Они богаты клетчаткой, минералами и витаминами группы В, особенно по сравнению с их белыми, рафинированными аналогами. Употребление цельного зерна снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - подчеркнула Дэвис.

Исследователи также обнаружили, что многие люди, которые живут до 100 лет и дольше, выпекают собственный хлеб, часто используя закваску. Согласно исследованию, опубликованному на страницах National Library of Medicine, эта живая культура бактерий запускает брожение в тесте, помогая переваривать часть глютена, который содержится в муке, и повышая усвояемость конечного продукта. Хлеб на закваске также имеет более низкий гликемический индекс, чем другие виды хлеба, что способствует контролю уровня сахара в крови и обмена веществ.

7. Сладкий картофель

Сладкий картофель богат клетчаткой и такими микроэлементами, как калий, витамин А, витамин С, некоторые полезные растительные соединения, помогающие улучшить иммунитет, сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

8. Куркума

Некоторые специи, в частности куркума, также могут способствовать долголетию.

"Куркума богата такими фитонутриентами, как флавоноиды, которые могут быть полезными для более долгой жизни", - говорит Уилкокс.

Растительное соединение куркумин, содержащееся в куркуме, помогает уменьшить воспаление во всем организме, поддерживая общее состояние здоровья и в частности мозг.

Ранее УНИАН писал об одном действенном упражнении, которое следует делать ежедневно, чтобы дожить до 100 лет. По мнению физиотерапевтов, это ходьба, и ею надо заниматься ежедневно, если хотите прожить долгую и здоровую жизнь. В то же время, по их словам, далеко не каждому подойдут бег на длинные дистанции, поднятие тяжестей и упражнения с резкими, высокоинтенсивными движениями или сильным скручиванием позвоночника.

