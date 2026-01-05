'Кто закопал пулемет, может доставать оружие': Ким рассказал, кто может сбивать дроны

На Николаевщине увеличивают численность огневых мобильных групп, поскольку РФ снова начала запускать дроны невысоко над землей.

На Николаевщине увеличивают количество мобильно-огневых групп, поскольку армия РФ начала запускать ударные дроны на крайне низких высотах, сказал начальник Николаевской ОГА Виталий Ким в видеообращении.

"Из-за того, что враг начал на сверхнизких высотах высылать ударные дроны, "Шахеды", "Молнии", мы будем увеличивать количество мобильных огневых групп. Наших, старых-забытых, которые не доставали их (дроны РФ - УНИАН) на больших высотах", - сказал Ким.

Чиновник добавил, что таким образом (силами мобильных групп) на Николаевщине дронам противодействовали ранее.

По его словам, он не может призывать людей к сбиванию указанных воздушных целей. В то же время добавил: "тот, кто закопал пулемет под яблоней", может расчехлить оружие. Дрон "Молния", сказал Ким, сбивается одним выстрелом охотничьего ружья. Несет такой беспилотник 3 кг взрывчатки, поэтому сбивать нужно осторожно где-то в поле - дальше от людей.

"В принципе, можно уже их сбивать сейчас в ручном режиме... Будем ждать результатов", - сказал Ким.

Модернизация "Шахедов"

Напомним, что в Украине заметили несколько модернизированных дронов-камикадзе. В частности, россияне пробуют устанавливать ПЗРК на дроны. Таким образом, предполагают эксперты, они планируют противодействовать авиации и дронам-перехватчикам.

В то же время, эту идею сложно реализовать, ведь ПЗРК нужно время для наведения на цель. Эксперты считают, что существует риск для вертолетов, которые охотятся на "Шахеды".

