USB-порты монитора подходят не для всего – вот что к ним никогда не стоит подключать

Эксперты объяснили, какие устройства не стоит подключать к USB-портам монитора и чем это может обернуться.

USB-порты, встроенные в современные мониторы, часто воспринимаются как удобное "продолжение" системы для подключения различной периферии: от мышей и клавиатур до внешних устройств. На первый взгляд такие разъёмы кажутся универсальным и практичным решением, однако далеко не каждый гаджет подходит для использования через USB-порт монитора.

Специалисты SlashGear предупреждают: неправильные устройства могут ограничить функциональность или даже привести к проблемам в работе. Ниже – самые частые примеры того, чего стоит избегать.

1. Высокоскоростные накопители

Это не совсем ужасная идея, но проблема в том, что современные внешние SSD поддерживают интерфейсы вроде USB4, обеспечивающие гигабайты в секунду при передаче данных. Но USB-порты монитора обычно работают на USB 3.2 или даже USB 2.0, что сильно снижает скорость и потенциал таких накопителей. В итоге вы просто не получите обещанной производительности.

К сожалению, нет никакого реального способа решить это, кроме обновления вашего монитора или смириться с более медленными скоростями.

2. USB-хабы

Использование USB-хаба через разъем монитора кажется удобным способом увеличить число подключаемых устройств. Но мониторы нередко имеют ограниченную пропускную способность и слабую подачу питания, что может вызвать нестабильную работу или тормоза устройств.

Производители, такие как Dell, даже рекомендуют не подключать дополнительные USB-хабы и репликаторы портов к мониторам.

3. USB-адаптеры типа USB-to-HDMI/DisplayPort

Многие пользователи думают, что через USB-порт монитора можно передать видеосигнал через адаптеры USB-to-HDMI/DisplayPort. Однако в большинстве случаев USB-A-порты на мониторе просто не поддерживают передачу видео.

Поэтому вам придется напрямую подключить их к своему ПК, если вы хотите пользоваться ими.

4. Другие USB-устройства (с определенными портами)

Если вы не знакомы с тем, как работают USB‑порты на мониторах, можно запутаться в терминах "upstream" и "downstream". Проще говоря, upstream‑порт соединяется с компьютером, чтобы downstream‑порты могли передавать и принимать данные. Если подключить устройства напрямую в upstream‑порт, они не будут передавать информацию на ПК. А если upstream‑порт вообще не используется, данные с USB‑устройств монитора также не дойдут до компьютера.

Некоторые мониторы, например Samsung Odyssey G5, имеют единственный USB‑порт с пометкой "service". Как следует из названия, он предназначен только для обслуживания монитора – туда можно подключать лишь флешку с обновлениями ПО. Если порт не имеет других обозначений, подключать к нему какие-либо другие устройства нельзя.

Эксперты подчеркивают: если нужно подключить серьезные устройства или хабы – делайте это напрямую к компьютеру или через качественный USB-концентратор.

