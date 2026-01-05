Мы всегда носили капюшон неправильно: раскрыт единственный действенный способ

Иногда нужно не покупать новую одежду, а начать правально носить ту, что есть.

Меховой капюшон является одним из самых недооцененных элементов зимней одежды. Мы привыкли воспринимать его как декоративную рамку для лица или вообще оставлять свисать на спине, но на самом деле он должен защищать от холода, ветра и влаги.

Как пишет City Magazine, мех должен работать как естественный барьер, замедляя движение холодного воздуха вокруг лица и создавая тепловой "карман". Однако современная мода часто заставляет нас жертвовать функциональностью ради красивого вида.

Самая распространенная ошибка - носить капюшон полуоткрытым или откинутым назад, когда мех едва касается щек. В таком случае холодный воздух беспрепятственно добирается до лица и шеи, а весь смысл капюшона исчезает.

Видео дня

Чтобы капюшон действительно работал, стоит подтянуть его ближе к лицу, "развернув" мех внутрь. Так он будет закрывать уши и часть щек, образуя защитное кольцо, которое не даст ветру напрямую контактировать с кожей. Не менее важно застегнуть куртку или пальто до верха.

Такой способ ношения не только обеспечит тепло, но и будет выглядеть более опрятно и продуманно. Четкий силуэт вокруг лица создаст ощущение собранности и уверенности, доказывая, что практичность и стиль вполне могут сосуществовать.

Ранее УНИАН публиковал советы экспертов по созданию капсульного зимнего гардероба, который одновременно будет и стильным, и теплым.

Вас также могут заинтересовать новости: