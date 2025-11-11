О подозрении сообщено семерым ее членам. Также детективы рассказали, как работала преступная схема.

По операции "Мидас", в которой была разоблачена высокоуровневая преступная организация, действовавшая в сфере энергетики, задержаны пять человек.

Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в состав преступной организации входили "действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица".

Видео дня

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 ее членам, среди которых: бизнесмен - руководитель преступной организации; бывший советник министра энергетики; исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом"; четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.

Как действовала схема

В НАБУ пояснили, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум", - говорится в сообщении.

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, который занимал должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

"Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков", - отметили в Бюро.

Так, управление стратегическим предприятием с годовым доходом в более 200 млрд грн осуществлялось "не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Как происходила легализация украденных денег

В Бюро рассказали, что функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. "Помещение принадлежало семье бывшего нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача", - отмечается в сообщении.

Как отметили в НАБУ, через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. При этом значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

"За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" за время документирования их деятельности прошло около $100 млн", - говорится в сообщении.

Как проходила сама операция по разоблачению

Отмечается, что спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время был собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП предоставляют оценку действиям всех участников этих материалов.

К проведению операции на финальном этапе был привлечен практически весь личный состав детективов НАБУ.

"По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств. Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Дело о коррупции в энергетике

Как сообщал УНИАН, ранее в НАБУ обнародовали часть записей, которые касаются масштабного коррупционного дела в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы.

По данным народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, на записях фигурируют люди, обозначенные прозвищами "Карлсон", "Профессор", "Тенор" и "Рокет".

Эти прозвища якобы скрывают имена таких людей: "Карлсон" - Тимур Миндич - бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95", соратник президента Владимира Зеленского; "Профессор" - Герман Галущенко - министр юстиции и экс-министр энергетики; "Тенор" - Дмитрий Басов - исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом"; "Рокет" - Игорь Миронюк - был советником Галущенко, когда тот занимал должность министра энергетики.

По словам руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Абакумова, НАБУ и САП проводят операцию под названием "Мидас", которая длилась 15 месяцев, и в рамках которой было выполнено более 70 обысков.

Вас также могут заинтересовать новости: