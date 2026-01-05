'Игрок, которого побаиваются': политолог объяснил, что привнесет Буданов на посту главы ОП

Назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента Украины стало очень важным кадровым решением. Он зарекомендовал себя как настоящий лидер, который готов выполнять самые сложные задачи.
Почему личный авторитет главного разведчика и его стратегическое видение критически важны для Банковой именно сейчас? Удастся ли совместить военный опыт с бюрократическими вызовами и как изменятся подходы к формированию военной стратегии Украины? О преимуществах Буданова как самостоятельного лидера и новых акцентах в работе президентской команды в комментарии УНИАН рассказал политолог Владимир Фесенко.
Почему Буданов нужен Зеленскому на должности руководителя Офиса президента?
Я считаю, что это очень сильный ход со стороны Зеленского. Прежде всего, личный авторитет Буданова, его влияние, которое, вероятно, будет сохраняться и на военную разведку, а также разветвленные политические связи, в том числе за рубежом. Это действительно очень мощная кандидатура. В отличие от Андрея Ермака, Буданов - значительно более самостоятельный игрок, которого, откровенно говоря, многие в стране побаиваются.
Далее: Буданов - это человек со стратегическим мышлением, который очень хорошо разбирается в военных делах и знает не понаслышке о военной ситуации, имеет собственную оценку военной ситуации, плюс оценка ситуации в России. И человек, который, думаю, будет помогать Зеленскому определять новую военную стратегию. Это не только стратегия боевых действий, но и в более широком смысле.
И о военной стратегии: война очевидно не завершается, поэтому нужна концентрация сил и ресурсов и обновленная модель обороны - так называемая "активная оборона", о которой говорили еще год назад. Опять же - переговорный опыт Буданова - он единственный, кто имел контакты и с американцами, и с россиянами. Ну и если говорить о его авторитете, он может стать противовесом влияния и активности НАБУ вокруг Офиса президента. Это не значит, что он будет "разруливать что-то", нет. Но, ну, скажем так, дерзких атак на Офис президента при Буданове не будет. И прийти к Буданову не смогут так, как пришли к Ермаку. Ну и там и нет повода приходить, но тем не менее. Я думаю, что здесь будет иная ситуация, иное отношение и думаю, что иные правила взаимодействия. Это сигнал, главное - это сигнал всем элитам, что Зеленский будет действовать активно, проактивно.
Что может привнести Буданов такого, на что был не способен Ермак, и наоборот - каких качеств Ермака не хватает Буданову?
Буданову не хватает опыта бюрократической работы в такой структуре, как Офис президента. Одна из проблем, не единственная, но одна из проблем для Буданова заключается в том, что он сейчас будет заниматься работой, которой он никогда не занимался.
У Буданова есть определенный политический опыт и навыки взаимодействия с государственными структурами и политиками, но управленческая и бюрократическая практика - нет. В отличие от Ермака, который хорошо владел искусством интриг, Буданову еще нужно развивать эти навыки. С другой стороны, у него есть то, чего не было у Ермака - личный лидерский потенциал, военный опыт и стратегическое мышление.
Думаю, что талант Ермака был в том, чтобы быть рядом с Зеленским, влиять психологически на Зеленского, быть идеальным помощником и инструментом для Зеленского, но он не был настоящим лидером. А вот Буданов является настоящим лидером. Другое дело, вот как два лидера будут сосуществовать под одной крышей? Это только время покажет.
В любом случае Буданову надо будет адаптироваться к новой работе и на это уйдет определенное время. Но у них будут очень разные стили управления, как и стили взаимодействия с другими людьми.
Я думаю, что вот Ермак делал ставку на монопольное влияние на Зеленского. Он отсекал от Зеленского других людей. Думаю, что Буданов будет действовать иначе - вероятно, произойдет более четкое разграничение функций и полномочий внутри Офиса президента.
Буданов стал новым главой Офиса президента - что известно
Напомним, что 2 января президент Украины Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову стать новым главой Офиса президента Украины. Украинский лидер отметил, что сейчас нашей стране нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности, а также на дипломатическом треке в переговорах.
Впоследствии Буданов принял предложение возглавить Офис президента Украины. Он заявил, что воспринимает должность руководителя Офиса президента как еще один рубеж ответственности перед страной.