Будут ли магнитные бури 6 января: прогноз на сегодня

Скорость солнечного ветра снизится до фонового уровня.

В ближайшие дни, в том числе и сегодня, 6 января, магнитных бурь на Земле не ожидается. об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые утверждают, что скорость солнечного ветра остается чуть повышенной из-за слабого выброса корональной массы, который произошел 1 января. Именно эта вспышка вызвала кратковременный период активности 4 января.

В то же время ожидается, что в течение следующих суток скорость солнечного ветра снизится до фонового уровня, а геомагнитная активность в целом будет спокойной в течение 6,7 и 8 января.

Сегодня только сохраняется вероятность отдельных периодов активности, но в целом должны сохраняться спокойные условия.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за повышенной солнечной активности.

Во время вспышек и выбросов корональной массы с Солнца в сторону нашей планеты направляется поток заряженных частиц. Достигая магнитосферы, они вызывают её колебания.

Магнитные бури могут влиять на работу спутников, навигационных систем и радиосвязи, а также на самочувствие людей, особенно метеозависимых.

