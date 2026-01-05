Топ-10 лучших ракет для ведения ближнего боя

В современных войнах применяется большой спектр ракет. Одними из них являются ракеты ближнего боя.
Такое оружие с передовой технологией теплового наведения и чрезвычайной маневренностью используют по всему миру. Ресурс Wion рассказал о десяти лучших ракетах в мире для ведения ближнего боя.
1. AIM-9X Sidewinder
Ракета AIM-9X использует вектор тяги для чрезвычайной маневренности. Эту разработку применяют армии более 24 стран мира. В частности, ею располагают США и союзники по НАТО.
2. IRIS-T
Немецкая ракета IRIS-T может поражать цели даже за самолетом, который ее запустил. Это оружие обладает высокой устойчивостью к тепловым противоракетам. Кроме того, оно способно перехватывать другие ракеты, которые приближаются к нему.
3. MBDA ASRAAM
Британская ракета ASRAAM предназначена для высокоскоростного перехвата цели. Она может развивать скорость более 3 Маха, что оставляет противнику мало времени на реакцию. В материале сказано, что это основное оружие ближнего радиуса действия для F-35 и индийского флота Jaguar.
4. Python-5
Python-5 – это израильская ракета пятого поколения, имеющая возможность запуска в любом направлении. Эта ракета может отслеживать небольшие цели с низкой заметностью в сложных погодных условиях и хорошо показала себя в бою.
5. R-74M
R-74M является разработкой страны-агрессора России. Утверждается, что эта ракета имеет полностью цифровую систему и улучшенную способность отклонения от оси прицела.
6. PL-10
Китайская ракета PL-10 оснащена многоэлементным инфракрасным искателем. Он помогает отслеживать цели под углом 90 градусов.
"Это стандартное оружие ближнего боя для современных китайских истребителей, таких как J-20", – объясняют авторы.
7. MICA IR
Французская разработка MICA IR может применяться как ракета ближнего боя, так и в качестве перехватчика средней дальности. Она имеет полностью пассивную тепловизионную головку самонаведения, и это позволяет наносить "неожиданные" поражения противнику.
8. AAM-5
Японская ракета AAM-5 – это высокоманевренная разработка, используемая Японскими воздушными силами самообороны. Это оружие имеет высокопроизводительную головку самонаведения и использует для поражения целей под экстремальными углами векторное управление тягой.
9. A-Darter
Эта разработка – совместный проект Бразилии и Южной Африки. В материале сказано, что легкая ракета A-Darter предназначена для боя в условиях высокой перегрузки. Она использует двухцветный тепловой искатель для различения настоящих самолетов от приманок.
10. R-60M
Советская ракета R-60 остается одной из самых легких ракет класса "воздух-воздух". Она до сих пор эксплуатируется различными странами мира.
"Последние сообщения указывают на то, что ее адаптируют для использования на дронах с целью перехвата низколетящих целей", – пишут авторы.
В этом контексте стоит вспомнить сообщение от Главного управления разведки Минобороны Украины от 15 декабря 2025 года. Согласно ему, страна-оккупант Россия адаптировала советскую ракету Р-60 к дронам типа "Шахед" или "Герань" для поражения украинских вертолетов и самолетов.
