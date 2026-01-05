Топ-10 лучших ракет для ведения ближнего боя

В перечень попала и израильская ракета Python-5.

В современных войнах применяется большой спектр ракет. Одними из них являются ракеты ближнего боя.

Такое оружие с передовой технологией теплового наведения и чрезвычайной маневренностью используют по всему миру. Ресурс Wion рассказал о десяти лучших ракетах в мире для ведения ближнего боя.

1. AIM-9X Sidewinder

Видео дня

Ракета AIM-9X использует вектор тяги для чрезвычайной маневренности. Эту разработку применяют армии более 24 стран мира. В частности, ею располагают США и союзники по НАТО.

2. IRIS-T

Немецкая ракета IRIS-T может поражать цели даже за самолетом, который ее запустил. Это оружие обладает высокой устойчивостью к тепловым противоракетам. Кроме того, оно способно перехватывать другие ракеты, которые приближаются к нему.

3. MBDA ASRAAM

Британская ракета ASRAAM предназначена для высокоскоростного перехвата цели. Она может развивать скорость более 3 Маха, что оставляет противнику мало времени на реакцию. В материале сказано, что это основное оружие ближнего радиуса действия для F-35 и индийского флота Jaguar.

4. Python-5

Python-5 – это израильская ракета пятого поколения, имеющая возможность запуска в любом направлении. Эта ракета может отслеживать небольшие цели с низкой заметностью в сложных погодных условиях и хорошо показала себя в бою.

5. R-74M

R-74M является разработкой страны-агрессора России. Утверждается, что эта ракета имеет полностью цифровую систему и улучшенную способность отклонения от оси прицела.

6. PL-10

Китайская ракета PL-10 оснащена многоэлементным инфракрасным искателем. Он помогает отслеживать цели под углом 90 градусов.

"Это стандартное оружие ближнего боя для современных китайских истребителей, таких как J-20", – объясняют авторы.

7. MICA IR

Французская разработка MICA IR может применяться как ракета ближнего боя, так и в качестве перехватчика средней дальности. Она имеет полностью пассивную тепловизионную головку самонаведения, и это позволяет наносить "неожиданные" поражения противнику.

8. AAM-5

Японская ракета AAM-5 – это высокоманевренная разработка, используемая Японскими воздушными силами самообороны. Это оружие имеет высокопроизводительную головку самонаведения и использует для поражения целей под экстремальными углами векторное управление тягой.

9. A-Darter

Эта разработка – совместный проект Бразилии и Южной Африки. В материале сказано, что легкая ракета A-Darter предназначена для боя в условиях высокой перегрузки. Она использует двухцветный тепловой искатель для различения настоящих самолетов от приманок.

10. R-60M

Советская ракета R-60 остается одной из самых легких ракет класса "воздух-воздух". Она до сих пор эксплуатируется различными странами мира.

"Последние сообщения указывают на то, что ее адаптируют для использования на дронах с целью перехвата низколетящих целей", – пишут авторы.

В этом контексте стоит вспомнить сообщение от Главного управления разведки Минобороны Украины от 15 декабря 2025 года. Согласно ему, страна-оккупант Россия адаптировала советскую ракету Р-60 к дронам типа "Шахед" или "Герань" для поражения украинских вертолетов и самолетов.

Напомним, ранее мы рассказывали о 7 самых мощных межконтинентальных баллистических ракет в мире. Среди них была и американская ракета Minuteman III, запуск которой занимает всего лишь 60 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: