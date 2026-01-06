Украина сейчас находится на грани гуманитарного энергетического кризиса, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил руководство России в совершении военных преступлений в Украине.

Украина сейчас находится на грани гуманитарного энергетического кризиса, тогда как руководство России отдает приказы лишь усиливать атаки по ее территории, чтобы уничтожить необходимую инфраструктуру, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает ZDF Heute.

Глава немецкого правительства обратился к партиям коалиции накануне встречи "Коалиции решительных" в Париже и заявил о серьезной ситуации с энрегетикой в Украине.

Канцлер Германии подчеркнул, что в Кремле, в частности, российский диктатор Владимир Путин не хочет мира с Украиной, а, наоборот, приказывает осуществлять самые серьезные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

В связи с этим, Мерц обвинил российское руководство в совершении военных преступлений.

В то же время, немецкий политик подчеркнул, что его страна хочет положить конец войне в Украине. Однако, по мнению Мерца, это возможно только при условии предоставления Украине со стороны США и Европы "настоящих гарантий безопасности".

Помощь Украине со стороны Германии во время войны

Ранее УНИАН сообщал, что христианско-социальный союз Германии призвал усилить миграционную политику в отношении украинцев и сирийцев. В проекте резолюции партии говорится, что немецкие политики будут настаивать на том, чтобы трудоспособные украинские мужчины сделали свой вклад в защиту своей страны. В частности, они предлагают, чтобы все просители убежища использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии. Добавляется, что это может коснуться украинских беженцев, которые приехали в Германию после апреля 2025 года.

Также мы писали, что вице-президент Бундестага Омид Нурипур накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом призвал поставить в Украину крылатые ракеты Taurus. Нурипур отметил, что отказ предоставить Украине крылатые ракеты стоит человеческих жизней. Он выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин является единственным, кто может немедленно прекратить войну в Украине, но без давления он этого не сделает.

