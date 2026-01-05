ВСУ смогли улучшить БТР Patria для защиты от дронов: в Defense Express раскрыли детали (фото)

Patria 6x6 получили мягкие противодроновые сетки на специальном каркасе.

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ оснастили финские бронетранспортеры Patria 6x6, которые изготовила и передала Украине Латвия, дополнительной противодроновой защитой.

Как сообщили аналитики Defense Express, это необходимость в условиях постоянного применения беспилотников. Отмечается, что базовая Patria 6x6 без дополнительного бронирования имеет защиту на уровне STANAG level 2. Это означает, что он имеет защиту от пуль калибра 7,62 и выдерживает подрыв мин или взрывных устройств до 6 кг.

По словам аналитиков, подобных возможностей могло быть достаточно раньше, но с появлением и массовым применением беспилотников начинаются проблемы. И для БТР это очень важно, потому что они отвечают за перевозку личного состава.

"Таким образом Patria 6x6 3-й ОШБр получили мягкие противодроновые сетки на специальном каркасе. В отличие от твердых решеток они обеспечивают больший шанс, что ударный БПЛА "отскочит" или не сработает, а значит не сможет поразить цель. Также для обеспечения защиты от атак сверху там была установлена специальная надстройка, которая поддерживает сетки. А для выхода из десантного отделения или кабины машины достаточно просто "отодвинуть" сетку", – пишут эксперты.

В общем, как подчеркнули в Defense Express, Patria 6x6 получила хорошую доработку в соответствии с реалиями на поле боя российско-украинской войны. Это должно усилить живучесть машины, а также может служить "шаблоном" для аналогичных модификаций при потенциальных поставках бронетранспортера, который уже начала закупать и Германия.

