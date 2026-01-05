Премьер Дании заговорила о крахе НАТО из-за аппетитов Трампа, - Bloomberg

По словам Фредериксен, к угрозам президента США следует относиться серьезно.

Нападение Соединенных Штатов Америки на остров Гренландия будет означать конец НАТО. Такое заявление сделала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg. В интервью одному из датских медиа Фредериксен отметила, что следует серьезно относиться к словам Трампа о том, что он "хочет Гренландию".

"Но я также хочу четко заявить, что если США решат военным путем напасть на другую страну НАТО, то это станет концом, в том числе НАТО и, соответственно, безопасности, которая была установлена после окончания Второй мировой войны", – подчеркнула политик.

Видео дня

Журналисты добавили, что в Дании обеспокоены настойчивым стремлением Трампа установить контроль над Гренландией после рейда США в Венесуэле, когда был задержан Николас Мадуро. Президент США не раз заявлял, что остров нужен Штатам для собственной безопасности. А на днях он даже озвучил "сроки для решения этой ситуации":

"Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца. Поговорим о Гренландии через 20 дней".

Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить подобные угрозы. И поддержку Гренландии, которая, к слову, является частью Датского королевства, выразили чиновники по всей Европе.

Посягательство Трампа на Гренландию

Впервые о своих планах на Гренландию Трамп заявил еще во время первого президентского срока, в 2019 году. Его риторика усилилась после возвращения республиканца в Белый дом. А в декабре датская разведка впервые назвала США потенциальной угрозой собственной безопасности.

"Для Европы и НАТО ставки чрезвычайно высоки. Военные действия в Гренландии подорвали бы основы альянса, основанного на принципе коллективной обороны, согласно которому нападение на одного члена считается нападением на всех. Ни одна страна НАТО никогда не воевала с другим членом альянса, и перспектива применения Вашингтоном силы против союзника может дестабилизировать весь западный порядок безопасности", – отмечают авторы материала.

Ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал соотечественников не паниковать, а риторику Трампа назвал "неуважительной".

Сам Трамп утверждает, что контроль над Гренландией якобы необходим для национальной безопасности США. Примечательно, что там находится самая северная авиабаза США и радиолокационная станция, которая используется для обнаружения ракет и мониторинга пространства.

Глава правительства Дании отметила, что ее страна "всегда была хорошим союзником США" и она хотела бы, чтобы так было и в дальнейшем.

"Но мы, конечно, не примем и не будем терпеть ситуацию, в которой нам и Гренландии угрожает такая опасность. Гренландия очень четко заявила, что хочет сама определять свое будущее. Это будущее не должны определять другие", – резюмировала Метте Фредериксен.

Трамп и Гренландия: последние новости

На днях США провели громкую операцию в Венесуэле, в ходе которой был задержан глава страны Николас Мадуро вместе с женой. На фоне этого события Трамп усилил свою риторику относительно Гренландии, Кубы и Колумбии. В команде американского президента заявляют о намерениях увеличить свое влияние в Западном полушарии.

Ранее жена советника Трампа намекнула на аннексию Гренландии после операции в Венесуэле. Кэти Миллер спровоцировала международный скандал, опубликовав карту Гренландии в цветах флага США.

Вас также могут заинтересовать новости: