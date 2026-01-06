Чихают солью и могут до часа не дышать: что известно об уникальных обитателях океана

Эти животные занесены в Красный список Международного союза охраны природы.

Морские игуаны являются эндемичным видом Галапагосских островов и единственными морскими ящерицами в мире. Подробно об этих животных на страницах Discoverwildlife рассказали эксперты организации Galapagos Conservation Trust.

Где водятся морские игуаны

Морские игуаны водятся только на Галапагосских островах, ведь, как отмечалось, они являются там эндемичным видом.

Какое научное название морской игуаны

Научное название морской игуаны - Amblyrhynchus cristatus. Это единственный вид в своем роде, то есть род является монотипным.

Чем уникальны морские игуаны

Морские игуаны - единственные морские ящерицы в мире. Эксперты не знают точно, как далеко могут плавать эти животные, но известно, что они способны перемещаться между разными островами, расстояние между которыми до 65 километров.

Морские игуаны также меняют цвет во время брачного сезона. Возле Эспаньолы и Флореаны они самые яркие - становятся ярко-зелеными и красными, и их часто называют "рождественской игуаной".

Чем питаются морские игуаны

Морские игуаны питаются водорослями, растущими на камнях в море. Более крупные особи заплывают дальше от берега и используют когти, чтобы удерживаться за скалы. Меньшие сосредотачиваются ближе к побережью и питаются в прибрежных каменных углублениях.

Из-за высокого содержания соли в рационе морские игуаны удаляют ее избыток чихая. Если бы этого не происходило, соль образовывала бы кристаллы в ноздрях животных.

Как морские игуаны регулируют температуру тела

Игуаны склонны объединяться в группы, чтобы сохранить тепло, особенно ночью. Утром они поглощают тепло, греясь на солнце, пока не наберут достаточно энергии, чтобы выплыть в море в поисках пищи.

Когда они находятся в океане, их сердцебиение замедляется вдвое по сравнению с обычным. Это позволяет им экономить энергию и питаться как можно дольше.

Как долго морские игуаны могут задерживать дыхание

Морские игуаны могут задерживать дыхание до часа.

Какие хищники охотятся на морских игуан

Взрослые морские игуаны редко становятся жертвами хищников, но молодые особи уязвимы к ястребам и эндемичным скаковым змеям.

Грозит ли морским игуанам исчезновение

Морские игуаны занесены в Красный список Международного союза охраны природы.

С какими угрозами сталкиваются морские игуаны

С прибытием людей на Галапагосские острова туда были завезены кошки и собаки. Они имели сокрушительное влияние на морских игуан, ведь поедали молодых особей, которые плохо приспособлены к защите от крупных наземных хищников.

Повышение температуры также приводит к сокращению численности игуан из-за уменьшения запасов пищи. Сейчас продолжаются исследования влияния морского пластикового загрязнения, в частности микропластика, на морских игуан на Галапагосских островах.

