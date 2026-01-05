Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова воссоединились на экране: трейлер новинки

Лента выйдет уже 16 января.

Netflix представил официальный трейлер криминального триллера "Срыв" (The Rip) в котором Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова появятся вместе на экране.

Фильм рассказывает о команде полицейских в Майами, которая находит в заброшенном хранилище 20 миллионов долларов. Находка быстро сеет недоверие между коллегами - копы начинают подозревать друг друга, а на след денег выходят опасные игроки:

"Доверие имеет свою цену... Кто ее заплатит?".

"Срыв" написал и снял американский кинорежиссер и кинопродюсер Джо Карнахан ("Наркобарон", "Козырные тузы" и "Команда А"). В трейлере отмечается, что криминальная история основана на реальных событиях.

Видео дня

Кроме Аффлека и Дэймона, в ленте сыграли Стивен Юн ("Ссора", "Мики 17"), Теяна Тейлор ("Одна битва за другой", "Все в порядке"), Саша Калле ("Флэш"), Каталина Сандино Морено ("Снаружи", "Тихая ночь"), Скотт Эдкинс ("Неоспоримый", "Джон Уик 4") и Кайл Чандлер ("Манчестер у моря", "Годзилла II: Король монстров").

Напомним, проект стал первым сотрудничеством Netflix с продюсерской компанией Artists Equity, основанной Аффлеком и Дэймоном. Они же выступили продюсерами ленты вместе с Дани Бернфельд и Лучианой Дэймон.

Вас также могут заинтересовать новости: