Православный праздник сегодня относится к двенадцати самым важным в церкви.

6 января, согласно новому церковному календарю, православные в Украине отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Какие традиции связаны с этим днем, во что верили наши предки, что запрещено делать в эту дату, а также какой сегодня праздник церковный по старому стилю - рассказываем далее.

Какой праздник сегодня церковный в новом календаре

6 января православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление (по старому церковному стилю это будет 19 января). Это один из двунадесятых - то есть, двенадцати важнейших праздников церковного года, который по своему духовному значению приравнивается к Пасхе.

Это торжество связано с ключевым событием земной жизни Иисуса Христа - Его крещением в водах реки Иордан пророком Иоанном Предтечей. Согласно церковному преданию, в момент крещения воды Иордана изменили свое течение и пошли вспять. Считается, что это чудо повторяется ежегодно. Главный символ праздника - вода. Верующие убеждены, что в ночь на Крещение она обретает особую благодатную силу и становится целебной.

Ранее мы подробно рассказывали о празднике Крещение Господне и его основных традициях, а также когда набирать воду на Крещение и как ее хранить.

Какой сегодня православный праздник по старому стилю

Верующие, которые придерживаются староцерковного календаря, 6 января отмечают Рождественский сочельник - читайте более подробно о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, историю и какие запреты с ним связаны.

О чем просят в молитвах на Крещение, что нельзя делать сегодня, обычаи дня

В день Крещения Господня верующие традиционно идут в храм на праздничную службу. Если возможности пойти в церковь нет, можно помолиться и дома. В молитвах к Иисусу Христу просят о здоровье, мире, благополучии семьи, детей и хорошем урожае.

Празднование начинается еще в Крещенский сочельник строгим однодневным постом. После вечерней и утренней литургии совершается Великое освящение воды.

Крещенскую воду и даже снег в старину наделяли особыми свойствами и использовали их для укрепления здоровья. Так, к примеру, утро Крещения принято начинать с глотка освященной воды - ее набирают в этот день и хранят в течение года. Этой водой окропляют и дом.

Купание на Крещение в проруби - также популярная традиция, она символизирует духовное очищение, однако это не обязательный обряд, а личный выбор каждого. В праздник важно сохранять благостный настрой, делать добрые дела, помогать нуждающимся.

В день Крещения Господня церковь призывает отказаться от ссор, ругани, выяснения отношений, сплетен, мести, порицаются жадность, зависть, лень, злоба и отказ в помощи.

Также в двунадесятый праздник рекомендуется избегать тяжелого физического труда, можно заниматься легкой работой, но шитье, вязание, стирка, уборка и другая работа по хозяйству откладываются на другой день. Есть отдельный запрет и на употребление алкоголя, особенно перед крещенскими купаниями - это не только противоречит смыслу праздника, но и опасно для здоровья.

Согласно народным верованиям, в Крещение нельзя давать и брать деньги в долг, а также выносить или отдавать что-либо из дома - по приметам, так можно лишиться удачи и здоровья. Церковь также предостерегает от гаданий, магических обрядов и любых мистических ритуалов. Несмотря на то что такие обычаи были распространены в народе, в христианской традиции они считаются несовместимыми с праздником Богоявления. Главный смысл Крещения Господня - духовное очищение, молитва, примирение с близкими.

Приметы на 6 января

Погода в этот день может рассказать, какими будут весна, лето и урожай:

небо на Крещение чистое и звездное - весна будет ранней, а лето сухим;

стоит ясная и морозная погода - к засушливому лету;

туман в день Богоявления - будет хороший урожай зерновых;

мороз в Крещение считается желанным - чем сильнее холод, тем плодороднее год.

Особая примета этого дня: если на Крещение идет пушистый снег - это к богатому урожаю, крепкому здоровью и благополучию в течение всего года.

