Зеленский ввел Буданова в состав СНБО, - указ

Этим же указом из состава СНБО выведен бывший глава Службы внешней разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Кирилла Буданова, недавно назначенного на должность руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №20/2026 опубликован на сайте главы государства. Им же был выведен из состава СНБО бывший руководитель Службы внешней разведки (СВР) Александр Иващенко.

Зеленский постановил внести частичнные изменения в статью 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины":

ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Буданова Кирилла Алексеевича – Руководителя Офиса Президента Украины;

вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Иващенко.

Соответствующий указ президента вступает в силу со дня опубликования, 5 января.

