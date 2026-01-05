'Неубиваемые' модели: названы 10 очень надежных автомобилей не за все деньги мира

Самую высокую оценку за надежность получил недорогой компактный кроссовер.

Когда речь заходит о покупке подержанных автомобилей, большинство водителей ставит надежность превыше всего. Автомобиль с пробегом значительно дешевле новой модели, но нельзя знать точно, насколько хорошо прошлый владелец обслуживал это авто.

В Top Speed назвали 10 подержанных автомобилей, которым не страшны поломки. В издании отметили, что эти модели очень редко выходят из строя.

10 очень надежных автомобилей с пробегом:

Kia Rio

Mitsubishi Outlander Sport

Toyota Yaris

Volkswagen Passat

Infiniti Q50

Mazda3

Honda Fit

Toyota Corolla

Honda Civic

Buick Encore

Кроссовер Buick Encore получил невероятно высокую общую оценку за свою надежность. Также эксперты высоко оценили качество сборки этой модели.

Более того, Buick Encore сохраняет большую часть своей стоимости при перепродаже. Кроме того, эксперты заявили, что этот кроссовер достаточно приятный в управлении.

Также одни из самых высоких оценок за свою надежность получили Honda Civic, Toyota Corolla и Honda Fit. Эксперты заверили, что эти модели редко сталкиваются с серьезными поломками.

Механик назвал три автомобиля, которые он никогда не купил бы

Ранее автомеханик с более чем 30-летним опытом Джон Линг назвал три автомобиля, которые не стоит покупать. По его словам, у этих моделей слишком много проблем.

Линг порекомендовал не покупать Audi A4, Volkswagen Jetta и Ford F-150. Он рассказал, что первые две модели часто выходят из строя, а американский пикап имеет один серьезный недостаток - материалы, из которых он изготовлен.

