Когда в Николаеве появится питьевая вода: мэр озвучил сроки

Сейчас в городе продолжается модернизация очистных сооружений и системы распределения.

Питьевая вода из кранов в Николаеве может появиться в феврале или марте 2026 года. Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич в интервью Новини.LIVE.

По его словам, после запуска нового водопровода город уже получает не соленую воду, однако она пока не является питьевой. Мэр рассказал, что сейчас идет модернизация очистных сооружений и системы распределения, после чего николаевцы смогут пользоваться питьевой водой непосредственно из кранов.

"Надеемся, что в ближайшее время, в феврале-марте, мы будем иметь питьевую воду в кранах", – сказал он.

Сенкевич напомнил, что из-за соленой воды сети были сильно повреждены.

"И очень большое количество порывов, оно увеличилось в 40 раз. То есть по Николаеву видите большое количество разрытий, мы не успеваем их закрывать, асфальтировать", – отметил городской голова.

В то же время он добавил, что параллельно город развивает альтернативное водообеспечение: в Николаеве уже более 250 точек выдачи воды, которые оборудуют системами очистки, генераторами, батареями и солнечными панелями. По его словам, сейчас Николаев является одним из наиболее подготовленных к блэкауту городов Украины именно в вопросе доступа к воде.

Водоснабжение в Николаеве

В начале полномасштабного вторжения в Украину российские захватчики уничтожили систему водоснабжения в Николаеве. В августе новый магистральный водопровод в Николаеве прошел тестирование. Строительные работы начались в январе 2025 года. На возведение новой системы водозабора из реки Южный Буг в 2024 году из государственного бюджета было выделено 8,7 млрд грн.

Предполагается, что водопровод будет обеспечивать 120 тысяч кубометров воды в сутки для домохозяйств и 50 тысяч кубометров для орошения сельскохозяйственных угодий. Трубы и насосы размещены под землей, достраиваются укрытия для работников, установлены пульты для дистанционного управления, резервное питание и система защиты от атак. Сейчас строительство уже на завершающем этапе.

