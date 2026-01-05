В Steam бесплатно раздают видеоигру со 100% положительных отзывов

Акция продлится до вечера 10 января.

В цифровом магазине Steam пользователи ПК могут бесплатно добавить себе в библиотеку гоночную игру, рейтинг рецензий которого на 100% состоит из положительных отзывов.

Billie's Wheelie была разработана компанией M4DOOM и выпущена в октябре 2025 года. По жанру это аркадный гоночный платформер с видом от третьего лица, в котором игрок управляет хомяком, несущимся по трассам внутри шара.

В игре доступны разные трассы, включая фантазийные и футуристические локации, система кастомизации персонажа и экипировки, а также онлайн-заезды для 2–8 игроков. Разработчики собираются поддерживать проект новым контентом – будущие обновления добавят в гонку режим карьеры, новые трассы и не только.

Раздача Billie's Wheelie продлится до 10 января. После получения игра останется в вашей библиотеке, и вы сможете играть в нее даже после того, как она перестанет предлагаться бесплатно.

Меж тем в Epic Games Store сейчас можно забрать космический онлайн-шутер Wildgate и масштабную стратегию Total War: Three Kingdoms. Акция продлится до 8 января.

Ранее в сети обратили внимание, что Steam начал 2026 год с нового рекорда по одновременному количеству игроков. На пике онлайн площадки составил 41,8 млн пользователей, из которых 13,4 млн играли в различные игры.

