Терпеливые убийцы: эти моллюски просверливают 'дома' своих жертв и превращают их в суп

Возле морей за завесой мокрого песка скрываются маленькие убийцы, которые на первый взгляд могут показаться безобидными. Это небольшие морские моллюски, которые используют изощренный способ убийства своей добычи.

Как пишет BBC Wildlife Magazine, речь идет о семействе морских моллюсков под названием натики (Naticidae). Их жертв можно легко распознать - от них остаются ракушки с отверстиями в утолщенной области, называемой умбо.

Как выглядят натики

Отмечается, что раковины натиков можно найти на том же берегу, что и остатки их жертв. Она гладкая, округлая, блестящая и почти розовая. На ракушке также есть тонкие полоски чуть более темного пигмента.

В издании поделились, что снаружи натики похожи на улиток, катающихся на "бледно-розовом ковре-самолете". Этим "ковром" является ее нога (проподиум), которая частично обхватывает раковину, сглаживая сопротивление при закапывании в песок.

Как охотятся натики

Натики питаются другими моллюсками, включая мидии. Более необычно то, как именно охотятся эти улитки.

В издании рассказали, что натики обнаруживают отходы жизнедеятельности, попадающие в воду и влажный песок, оставленные ее будущей добычей. После этого моллюски следуют за запахом до своей жертвы, а затем обволакивают ее.

Единственной защитой жертв натиков являются их раковины и панцири. Тем не менее, эти моллюски способны пробить ее своей радулой (орган для соскребания и измельчения пищи у моллюсков), постепенно измельчая этим органом определенное место на раковине жертвы.

Зубцы радулы сделаны из того же материала, что и раковина, которую моллюск пытается измельчить, из-за чего процесс требует химической помощи. Ее обеспечивают железы на нижней стороне органа и дополнительный орган, который смазывает измельчаемую поверхность смесью соляной кислоты и ферментов.

Процесс измельчения раковин может занять несколько дней. Как только улитка пробивает физический барьер, в полость попадают пищеварительные жидкости. В это время жертва уже парализована, после чего постепенно превращается в "суп внутри собственного дома", добавили в издании.

Интересно то, что отверстие получается очень точным. Оно округлое, гладкое и скошенное, а его диаметр составляет до 3 мм.

