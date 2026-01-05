На Левом берегу Киева экстренные отключения действовали 10 дней: ДТЭК сказали, что дальше

На Левом берегу Киева отменены экстренные отключения света, действовавшие с 27 декабря. Поэтому в ночь на 6 января потребители вернутся к стабилизационным отключениям, сообщили в ДТЭК.
"Левый берег Киева: экстренные отключения отменены. Ночью Днепровский, Деснянский и Дарницкий районы Киева возвращаются к графикам отключений", - сообщают в компании.
Это означает, что отключения света в этих районах станут более прогнозируемыми.
По информации из неофициальных каналов, аварийные отключения также удалось отменить в Броварском и Вышгородском районах, однако ДТЭК пока это не подтверждал.
Экстренные отключения действовали на Левобережье Киева и области действовали в течение 10 дней.
Ситуация со светом в Киеве
Ранее энергетики поделились графиками отключений света на 6 января для Киева и области. Согласно им, жители столичного региона будут суммарно сидеть без света до более 9 часов в сутки.
В ночь на 27 декабря 2025 года Россия массированно атаковала энергетику Киева и области, оставив более 9 тысяч семей без света. В результате на Левобережье столицы и области были введены экстренные отключения света.
Как объяснял генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко, за последние несколько дней энергетики несколько раз пытались вернуть эти территории к стабилизационным отключениям, однако потребление росло неконтролируемо и превышало возможности энергосистемы.