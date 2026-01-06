У Трампа оценили возможность военного захвата Гренландии

Миллер также поставил под сомнение претензии Дании на остров.

Заместитель главы администрации президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что Гренландия должна принадлежать США, не исключив при этом напрямую вариант военного захвата острова.

"Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности. Это официальная позиция правительства США с начала этой администрации: Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов. Президент был очень четким в этом отношении", - заявил он в интервью CNN.

Миллер уклонился от ответа на прямой вопрос ведущего о возможности ввода войск, заявив при этом, что "никто не будет воевать с Соединенными Штатами в военном отношении за будущее Гренландии".

Миллер также поставил под сомнение претензии Дании на остров.

"Главный вопрос: на каком основании Дания утверждает контроль над Гренландией? На каком основании она предъявляет свои территориальные претензии? На каком основании Дания считает Гренландию своей колонией?", - подчеркнул он.

Планы Трампа на Гренландию

Politico прогнозирует, что Вашингтон может попытаться воспользоваться политически выгодным моментом в ближайшие месяцы для получения контроля над Гренландией. Это может произойти накануне промежуточных выборов в США и 250-летия американской независимости, которое будет отмечаться 4 июля.

Ппремьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что возможное нападение США на Гренландию будет означать конец НАТО. Она призвала серьезно отнестись к словам главы Белого дома.

