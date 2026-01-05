Под видом научных разработок РФ создала дроны для подводных атак, - аналитики

Новые российские дроны способны повреждать кабели, уничтожать трубопроводы и минировать морское дно.

Прикрываясь научными целями, в России создали линейку специализированных подводных дронов, способных поражать подводную инфраструктуру. Как пишет военный портал Defence Express, разрабатывают дроны в конструкторском бюро "Рубин".

К дронам, способным повредить инфраструктурные объекты, относят машины "Аргус-Д", "Аргус-И" и "Октавия". Официально их позиционируют как средство для гражданских и научных целей.

"Но очевидно у этих подводных дронов может быть и второе назначение, для поражения подводной инфраструктуры, в частности повреждения кабелей, уничтожения трубопроводов и минирования морского дна", - приводит портал мнение OSINT-аналитика H. I. Sutton.

При этом дрон "Октавия" представляет собой подводную стационарную док-станция, которая после развертывания должна стать на якорь, или сесть на дно. Отмечается, что она имеет два потры для стыковки с другими подводными беспилотниками, для их хранения, подзарядки, сбора данных и выдачи новых команд.

Следующий "Аргус-И", это некий разведчик с различными сенсорами, частица "И" означает "Инспектор". Официально он предназначен для инспекции трубопроводов на наличие утечек. Он оборудован двумя выдвижными штангами с сенсорами, между которыми и должен проходить трубопровод.

"Аргус-И" в свою очередь должен работать совместно с еще одним, большим "Аргус-Д", частица "Д" у которого означает "Доставка". Этот уже предназначен для непосредственно перевозки и размещения грузов на морском дне. В частности его грузоподъемность оценивается в 300 кг, при общей массе в 5,5 тонн.

"Официально этой полезной нагрузкой должно быть различное научное оборудование, типа сенсоров для фиксации акустических характеристик океана, сейсмоактивности, и биологической активности. Однако, очевидно "Аргус-Д" прекрасно подошел бы для размещения морских мин или определенных взрывных устройств на подводных кабелях или трубопроводах, в частности в Балтийском море", - говорится в статье.

Аналитики напомнили, что уничтожение подводных кабелей в Балтийском море остается актуальной темой для российской армии. Они напомнили, что на днях был в очередной раз поврежден кабель между Финляндией и Эстонией.

"Поэтому им понадобилось бы такое подводное средство, которое позволило бы значительно удобнее, безопаснее и эффективнее уничтожать подводную инфраструктуру НАТО, особенно во время возможной в будущем войны в странах Балтии", - добавили авторы.

В то же время "Аргус-Д" не выглядит готовым решением для таких задач: "Дело в том, что эти беспилотники имеют очень низкую автономность, которая позволила бы им преодолевать максимум до около 100 км. Количество подводной инфраструктуры в радиусе 100 км от побережья РФ невелико".

Авторы отметили, что для поражения большей части подводной инфраструктуры в Балтийском море понадобилось бы развертывание с борта определенного судна или возможно подводной лодки: "А это сильно усложнило бы его применение, ведь носитель сразу будет обнаружен, и вероятно как было в прошлом случае с повреждением кабеля, если это будет коммерческое судно, то его возьмут на абордаж".

Отмечается, что быстро уйти с места событий у "Аргус-Д" не получится, потому что максимальная скорость до 6 узлов, а автономность до 20 часов, но условия хода на скорости 3 узла. Глубина погружения пока составляет 1000 метров, но в будущем она может быть увеличена в три раза, до 3000 метров, хотя этого вполне хватит для работы в Балтийском море, потому что в самой глубокой части всего 459 метров.

Как НАТО готовится защищать Балтийское море

Как писал УНИАН, в Балтийском море построена масштабная сеть инфраструктурных объектов для стран Северной Европы. Это не только телекоммуникационные и силовые кабели, а еще и газопроводы, порты, СПГ-терминалы, объекты альтернативной энергетики. В течение 2023 года было зафиксировано не менее 11 инцидентов, связанных с повреждением инфраструктуры. Случались подобные случаи и позже. В ЕС называют это проявлением гибридной войны России и связывают их с так называемым "теневым флотом".

Кроме того, в Балтийском море все чаще замечают российские подводные лодки. Представитель флота Швеции отмечал, что Россия наращивает присутствие на Балтике, и почти каждую неделю шведские ВМС сталкиваются с российскими субмаринами.

