Его там не должно было быть: ученые обнаружили в космосе странный сверхгорячий объект

Открытие оказалось настолько неожиданным, что сначала ученые заподозрили ошибку в измерениях.

Астрономы зафиксировали в Космосе чрезвычайно горячее газовое скопление, существование которого противоречит современным представлениям науки. Как пишет The Independent, объект сформировался лишь через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва и содержит раскаленный газ с температурой, значительно выше, чем ожидали исследователи.

Как отмечается, открытие оказалось настолько неожиданным, что сначала ученые заподозрили ошибку в измерениях.

"Мы не ожидали увидеть настолько горячую атмосферу скопления на таком раннем этапе космической истории. Честно говоря, сначала я скептически отнесся к сигналу, ведь он был слишком сильным, чтобы быть реальным. Но после нескольких месяцев проверок мы подтвердили: этот газ по меньшей мере в пять раз горячее, чем предполагалось. Даже горячее, чем во многих современных скоплениях галактик", - заявил исследователь Дачжи Чжоу из Университета Британской Колумбии.

Видео дня

Ученые считают, что источником экстремального нагрева могли стать процессы в ранней Вселенной - вероятно, три сверхмассивные черные дыры, обнаруженные в этом скоплении, которые "накачивали" его горячей энергией. Ранее считалось, что столь мощные явления не могли происходить так рано после Большого взрыва.

Это открытие, говорится в статье, может изменить наше понимание того, как формировались скопления галактик - структуры, определяющие общую форму Вселенной.

"Исследование было сосредоточено на так называемом "детском" скоплении галактик SPT2349-56, которое ученые наблюдают в состоянии 12-миллиардной давности. Несмотря на свой "юный" возраст, оно является чрезвычайно массивным: содержит 30 активных галактик и имеет ядро диаметром около 500 тысяч световых лет", - пишет The Independent, ссылаясь на научные данные, опубликованные в журнале Nature.

Наблюдения проводили с помощью комплекса телескопов Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Для измерения температуры и энергии газа исследователи использовали эффект Сюняева - Зельдовича, который позволяет оценить тепловую энергию скопления.

По мнению ученых, чрезвычайно высокая температура этого объекта свидетельствует о том, что формирование скоплений галактик было значительно более взрывным процессом, чем считалось ранее. Это может заставить ученых пересмотреть существующие теории их возникновения и эволюции.

"Понимание природы скоплений галактик является ключом к пониманию крупнейших галактик во Вселенной", - пояснил профессор Университета Далхаузи Скотт Чепмен. По его словам, эти массивные галактики в основном существуют именно в скоплениях, а их развитие в значительной степени формируется чрезвычайно мощной средой, в которой они возникают.

Исследование звездных скоплений

Напомним, астрономы считали шаровые звездные скопления одними из самых древних и стабильных "окаменелостей" раннего Млечного Пути, которые почти не менялись миллиарды лет. Однако новые исследования свидетельствуют об обратном - ученые зафиксировали, что одно из таких скоплений - NGC 6569 - сейчас активно теряет свои звезды, которые под действием гравитации переходят в центральное утолщение Млечного Пути.

Вас также могут заинтересовать новости: