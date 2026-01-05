Может весить почти тонну и жить более 400 лет: что это за 7-метровая рыба

До 2016 года биологи могли лишь предполагать продолжительность жизни этих малоизученных существ.

Гренландская акула - одна из крупнейших акул в мире, но она растёт медленно, всего на несколько сантиметров за несколько лет, что говорит о её долгой продолжительности жизни. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что в 2016 году морские биологи из Копенгагенского университета использовали радиоуглеродный анализ хрусталиков глаз акул, чтобы собрать информацию, которая помогла им оценить продолжительность жизни этих животных.

Метод радиоуглеродного датирования ранее использовался для определения возраста китов, но никогда прежде не применялся для оценки возраста рыб.

Результаты исследования показали, что продолжительность жизни акулы составляет не менее 272 лет, что делает её старейшим из всех известных науке позвоночных животных. Его результаты были опубликованы в американском научном журнале Science.

Интересно, что исследовательская группа изучила хрусталики глаз 28 самок гренландских акул длиной от 81 до 502 см.

Полученные данные показали, что акулы достигают половой зрелости примерно в 150 лет, а возраст самой крупной особи оценивается примерно в 400 лет. Их длина может составлять 7 метров, а вес - почти тонну.

Ведущий автор статьи, Джулиус Нильсен, объяснли, почему глаз сыграл решающую роль в определении возраста акул:

"Как и у других позвоночных, хрусталик состоит из уникального типа метаболически неактивной ткани. Поскольку центр хрусталика не меняется с момента рождения акулы, это позволяет химическому составу ткани определять возраст акулы. Гренландские акулы входят в число крупнейших хищных акул на планете, и их роль как высшего хищника в арктической экосистеме совершенно недооценена. Тысячи из них случайно попадают в качестве прилова в Северной Атлантике, и я надеюсь, что наши исследования помогут привлечь больше внимания к гренландской акуле в будущем".

