'Я порядочный человек': Мадуро на суде в США отказался признавать свою вину

Мадуро заявил, что он не видел обвинительного заключения до явки в суд и не знает своих прав.

Сегодня, 5 января, свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена предстали перед федеральным судьей в Нью-Йорке, США. Их обвиняют в наркотрафике и других преступлениях, пишет The New York Times.

На первом появлении в суде Мадуро заявил, что отрицает свою вину.

"Я президент Венесуэлы. Я считаю себя военнопленным. Я порядочный человек. Меня захватили в моем доме в Каракасе", - сказал он в суде.

Отвечая на вопросы судьи, Мадуро заявил, что он не видел обвинительного заключения до явки в суд и не знает своих прав. В издании отметили, что свергнутого президента Венесуэлы и его жену доставили в суд спустя всего два дня после того, как их захватили в ходе военной операции США в Каракасе, из-за чего у защиты Мадуро, вероятнее всего, не было достаточно времени для подготовки к слушанию.

Отмечается, что судья предложил зачитать обвинительное заключение, но Мадуро через переводчика заявил, что предпочел бы прочитать документ лично. Барри Поллак, адвокат свергнутого президента Венесуэлы, который ранее представлял основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа, подчеркнул, что Мадуро не признает себя виновным по всем четырем пунктам обвинения.

Поллак, добавил, что на данный момент не будет ходатайствовать об освобождении Мадуро под залог. Тем не менее, он подчеркнул, что может это сделать позже.

Адвокат Мадуро отметил, что он может подать ходатайства, касающиеся роли Мадуро как главы суверенного государства. Также он заявил, что у него есть вопросы о законности военного похищения свергнутого президента Венесуэлы.

Позже судья объявил, что следующее слушание по делу состоится 17 марта. Вскоре после этого подсудимых вывели из зала суда.

Как Мадуро и его жену доставили в суд

Ранее Тһе Guardian писало, что захваченного армией США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес привели в суд в Нью-Йорке. Их доставили в здание суда имени Даниэля Патрика Мойнихэна на Манхэттене.

Мадуро доставили в тюремной одежде, со скованными руками, в окружении охраны. В суд его доставили на бронированном автомобиле. Известно также, что из здания тюрьмы Мадуро и его жену перевозили вертолетом.

Мадуро обвиняют, в частности, в "предоставлении правоохранительного прикрытия и логистической поддержки" наркоторговцам. Также его обвиняют в продаже венесуэльских дипломатических паспортов известным наркоторговцам и содействии перелетам под дипломатическим прикрытием для возвращения доходов от наркотиков из Мексики в Венесуэлу.

