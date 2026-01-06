Сколько лет реально служат QLED-телевизоры и что их быстрее всего 'убивает'

В отличие от OLED-панелей, QLED не страдает от эффекта выгорания пикселей, так как спользует подсветку на базе светодиодов, а не органические элементы.

При покупке нового телевизора один из главных вопросов – как долго он проработает без заметной потери качества изображения. В случае с QLED-моделями ответ во многом зависит от условий использования, однако в целом эта технология считается одной из самых надежных на рынке.

QLED (Quantum Dot LED) – это современная технология в телевизорах, сочетающая яркость, насыщенные цвета и долговечность. В отличие от OLED-панелей, QLED не страдает от эффекта выгорания пикселей, ибо использует подсветку на базе светодиодов, а не органические элементы, говорится в материале SlashGear.

В среднем срок службы QLED-телевизора составляет от 7 до 10 лет. В пересчете на часы это примерно 40–60 тысяч часов работы, прежде чем пользователь может заметить снижение яркости или другие возрастные изменения. При умеренной эксплуатации и корректных настройках этот показатель может быть даже выше.

Выгорают ли QLED телевизоры

Одним из основных элементов, подверженных износу в QLED-телевизорах, является сама подсветка. В бюджетных моделях с боковой подсветкой (edge-lit) эта часть может сломаться быстрее, чем у моделей с прямой подсветкой, а сама система подсветки и квантовая пленка со временем могут слегка деградировать после многих тысяч часов работы.

На срок службы также влияют условия эксплуатации: если телевизор работает круглосуточно или работает на максимальной яркости, это может ускорить износ компонентов. Специалисты советуют держать яркость на разумном уровне, обновлять программное обеспечение и обеспечивать хорошее охлаждение устройства, чтобы продлить срок его службы

В результате QLED-модели остаются одним из самых практичных вариантов для тех, кто ищет телевизор с длительным сроком службы, стабильным качеством изображения и минимальными рисками выгорания экрана со временем.

