В Украине 6 января запланированы отключения света: как будут действовать графики

Причиной введения мер ограничения являются последствия российских атак на энергообъекты.

Во вторник, 6 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причиной введения мер ограничения традиционно являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго".

В компании призвали граждан потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику.

В понедельник, 5 января, в ДТЭК сообщали об изменении графиков отключения света для Киева и Киевской области - у некоторых очередей добавилось несколько часов без электроэнергии.

До конца зимы ситуация со светом в Украине не улучшится, заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, даже если ракетные удары прекратятся и будет спокойное время для более системных ремонтов, ситуация не может улучшиться до начала марта.

