Что могут рассказать годовые кольца: натуралист показала, как читать 'штрих-код' деревьев

Годовой прирост одного вида сосен показал, что они живут около пяти тысяч лет.

Что можно узнать о дереве, кроме возраста, изучив кольца прироста, рассказала натуралист и писательница Эми-Джейн Бир для сайта Discover Wild Life.

Как известно, кольца, видимые на срезанной древесине, обозначают сезонные чередующиеся фазы быстрого (лето) и медленного (зима) роста, характеризующие развитие деревьев. С помощью тщательного подсчета можно оценить не только возраст дерева на момент его спиливания, но и сезон, в который произошла срубка, и присутствовали ли какие-то болезни.

Поскольку условия выращивания меняются из года в год, то и кольца неоднородны. Записи хороших (широкое кольцо) и медленных (узкое кольцо) лет читаются как штрих-код. А поскольку деревья в определенной местности подвергаются воздействию примерно одинакового климата, они будут показывать подобный "код" в течение одного и того же периода.

Видео дня

"Анализируя кольца роста образцов разного, но перекрывающегося возраста (что известно как дендрохронология), эксперты могут датировать древесину еще долго после того, как ее срезали, и определить максимально возможный возраст деревянных конструкций и артефактов", - рассказала Эми-Джейн Бир.

Самое старое дерево в мире

Как писал УНИАН, в 1964 году молодой аспирант неосторожно срубил самое старое дерево в мире - щетинковую сосну, которой оказалось около 5 тысяч лет. Дерево, которое позже назвали Прометеем, росло в Белых горах в Калифорнии.

Но в том же районе растет по меньшей мере еще одна щетинковая сосна примерно того же возраста - примерно 4800-5000 лет. Теперь это дерево некоторые ученые считают старейшим на планете. Хотя о его точном возрасте до сих пор продолжаются дискуссии, ведь точную датировку живого дерева определить почти невозможно.

Дерево получило имя - Мафусаил, в честь библейского патриарха, который якобы прожил более 900 лет.

Известно, что Мафусаил расположен в пределах древнего соснового леса Бристлкоун, который является частью Национального леса Иньо в Белых горах. Точное местоположение Мафусаила и других древних щетинистых сосен в древнем лесу намеренно скрывается, чтобы защитить эти деревья от потенциального ущерба, такого как вандализм или чрезмерное посещение. Хотя общая территория доступна для общественности, конкретные детали относительно местонахождения отдельных деревьев, включая Мафусаила, держатся в тайне.

Вас также могут заинтересовать новости: