Зеленский и Федоров обсудили модернизацию обороны Украины: президент раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с будущим главой министерства обороны Михаилом Федоровым, который сейчас возглавляет Министерство цифровой трансформации, и очертил для него главные задачи. Как сообщил Зеленский в Telegram, он обсудил с Федоровым формат работы Министерства обороны Украины.

"Главный принцип - технологичность нашей обороны должна сохранять жизни наших воинов. Россия в этой войне имеет одно значительное преимущество, а именно возможность давить масштабом ударов, масштабом штурмов на Украину. Мы должны и должны отвечать более активным применением технологий, более быстрым развитием новых видов оружия, новой тактикой", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, с начала полномасштабной войны Министерство цифровой трансформации во главе с Федоровым было и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины.

"Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи", - добавил Зеленский.

В то же время, как подчеркнул президент, Украина абсолютно предана дипломатии и стремится закончить войну как можно быстрее.

"Но Россия не демонстрирует аналогичного подхода и затягивает агрессию. Будем противодействовать этому благодаря большей технологичности и трансформации сферы обороны", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил глава государства, он обсудил с Федоровым форматы изменений, которые тот готовится внедрить на посту министра обороны Украины.

"Через неделю Михаил представит проекты решений, которые нужны. Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление", - сообщил Зеленский.

При этом, сегодня Федоров доложил о том, как уже реализуются различные направления модернизации сферы обороны Украины.

"Технологические решения уже работают. В частности, за декабрь 2025 года верифицировано и подтверждено на видео уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь было 30 тысяч подтвержденных поражений, за октябрь было 26 тысяч поражений. Очевидно, что технологии работают эффективно. Четко увеличивается поставка дронов в войска. Готовим наши новые особые форматы усиления дроновой составляющей нашей защиты", - сообщил Зеленский.

Федоров станет новым министром обороны Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 января президент Владимир Зеленский заявил, что предложил нынешнему главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

В то же время, Денис Шмыгаль возглавит другое направление работы. В частности, ему предложена должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

