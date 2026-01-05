Гигантское поле солнечных панелей в Китае делает гораздо больше, чем просто дает электричество

Сейчас этот кластер может производить почти 17 000 мегаватт электроэнергии.

В Китае в провинции Цинхай находится самый большой в мире кластер солнечных электростанций. Он расположен на отдаленном Тибетском плато и по своему размеру намного превосходит самую большую солнечную электростанцию США.

Это гигантское поле из солнечных панелей является одним из нескольких мегапроектов правительства Китая по получению электроэнергии из возобновляемых источников. Уже сейчас он может производить почти 17 000 мегаватт электроэнергии. Но на самом деле этот объект не только генерирует электричество, пишет ресурс Slash Gear.

Наличие километров солнечных панелей также меняет пустынную среду вокруг электростанции. Исследование, опубликованное в журнале Nature, утверждает, что этот кластер фактически способствует улучшению биоразнообразия окружающей территории.

Ученые проанализировали такие экологические факторы, как питательные вещества в почве вокруг солнечных электростанций, многообразие растительных и микробных видов, обитающих там, а также влажность окружающего воздуха. Было установлено, что работа электростанций в том районе способствовала повышению уровня влажности почвы. В свою очередь, это повлияло на структуру земли.

Исследователи предположили, что повышение влажности могло быть связано с тем, что панели поглощали большую часть солнечного излучения, и поэтому почва теряла меньше воды путем испарения. Также потенциальной причиной увеличения показателей влажности почвы считают регулярное мытье солнечных панелей от загрязнений.

Здоровая почва создала благоприятные условия для растений и микроорганизмов

В исследовании говорится, что в результате улучшения состояния почвы на территории, где работают солнечные электростанции, также стало проживать больше разнообразных микроорганизмов и растений, чем в пустыне поблизости. Соответственно, солнечные панели не только помогают уменьшить выбросы парниковых газов, обеспечивая чистую электроэнергию, но и могут помогать окружающей среде более неожиданными способами.

Кроме того, эксплуатация этих панелей способствовала созданию новых рабочих мест в регионе. Ранее там таких возможностей было относительно мало.

"Китай имеет преимущество в создании гигантских солнечных электростанций, поскольку большинство мировых поставок солнечных батарей происходит от китайских производителей. Он также имеет огромный внутренний спрос на электроэнергию, особенно учитывая то, что это крупнейший в мире рынок электромобилей со значительным отрывом. По данным МЭА, в 2024 году в мире было продано 17 миллионов электромобилей, из которых более 11 миллионов – в Китае. Около 10% всех автомобилей на дорогах Китая являются электрическими, и для их питания стране нужно будет продолжать развивать такие проекты, как кластер солнечных электростанций в Цинхае", – добавляют авторы материала.

