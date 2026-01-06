Будут фиксировать на бумаге: что обещает Украине встреча союзников в Париже, - Reuters

Военные чиновники находятся в Париже, чтобы зафиксировать конкретные обязательства на бумаге. До сих пор военные обещания были только расплывчатыми.

Сегодня в Париже состоится встреча союзников Украины. Главным вопросом станет максимальное согласование своего вклада в будущие гарантии безопасности, чтобы успокоить Киев в случае прекращения войны с РФ.

Кто будет на встрече

Как пишет Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, к президенту Украины Владимиру Зеленскому в столице Франции присоединятся более 27 лидеров, а также переговорщики из США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Отмечается, что присутствие американских переговорщиков будет в рамках более широких усилий по выработке общей украинской, европейской и американской позиции, которая затем может быть представлена Кремлю.

В преддверии встречи дипломаты заявили, что военные чиновники, включая главу Генерального штаба Украины Андрей Гнатов, находятся в Париже, чтобы зафиксировать конкретные обязательства на бумаге. До сих пор военные обещания были только расплывчатыми.

Главный вопрос встречи

Как отмечает Reuters, ссылаясь на записку, направленную 35 приглашенным делегациям, встреча будет посвящена обеспечению вклада в многонациональные силы для Украины в случае прекращения огня, в координации с Украиной и при поддержке США.

Стороны также будут пробовать согласовать вклад в более широкий набор гарантий безопасности для Украины, включая действия на случай повторного нападения РФ. Будут предприняты усилия для обеспечения координации планирования так называемой "Коалиции желающих" с переговорными позициями Украины, США и Европы.

В записке также предлагается согласовать шаги по усилению поддержки Украины и давления на РФ в случае отказа Кремля от участия в переговорах.

"Мы достигли соглашения по оперативным деталям гарантий безопасности. Мы объясним, как они структурированы и необходима долгосрочная приверженность всех участников", - заявил представитель французского председательства.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что есть надежда, что укрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были в общих чертах изложены в ходе двусторонних переговоров с Украиной.

Переговоры о прекращении войны РФ против Украины

Переговоры по прекращению войны активизировались с ноября 2025 года. Однако сигналов о готовности Кремля принять нынешние предложения не поступало, поскольку территориальный вопрос остается ключевым препятствием для переговоров, а боевые действия не показывают признаков ослабления.

Вчеа в Белом доме анонсировали, что спецпредставител США Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Париж.

"Спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер будут представлять США на переговорах по Украине в Париже", - говорилось в сообщении.

