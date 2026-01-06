Как постирать куртку, чтобы сберечь наполнитель: эксперт раскрыл секрет стирки пуховиков

Дома можно успешно постирать пуховую куртку из натурального или синтетического материала.

Пуховики - неотъемлемая часть зимнего гардероба. Но время от времени они нуждаются в обновлении. Независимо от того, наполнена ли ваша куртка натуральным пухом или синтетическим, правильная стирка может вернуть ей жизнь. При правильном подходе вы можете поддерживать ее чистой и пушистой, не повреждая ее утеплитель, рассказали эксперты для сайта известной советчицы Марты Стюарт.

Но перед стиркой вам следует определить тип утеплителя вашего пуховика, а также ознакомиться с инструкциями производителя. Смотрите этикетку одежды, чтобы получить эту информацию. От того, наполнена ли ваша пуховая куртка пухом или синтетическим материалом, зависит способ стирки.

Как стирать пуховую куртку с пуховым наполнителем

К счастью, настоящий пух не такой хрупкий, как вы можете подумать. "Пух чрезвычайно прочный и за ним легко ухаживать, его легко регулярно стирать дома", - делится эксперт по перу и пуху Нил Фармер. Однако следует отметить, что пух не следует отбеливать или стирать со смягчителем ткани.

Как стирать пуховую куртку в стиральной машине

Многие пуховые куртки можно стирать в стиральной машине, если придерживаться нескольких шагов, чтобы сохранить их вместимость и тепло.

Используйте стиральную машину с фронтальной загрузкой или стиральную машину с вертикальной загрузкой без отжима.

Выберите деликатный цикл стирки с холодной водой.

Добавьте мягкое моющее средство, безопасное для пуха.

Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы тщательно удалить все моющее средство.

Как стирать пуховую куртку вручную

Ручная стирка пуховой куртки - это более деликатный способ ее очистки, но для обеспечения надлежащей стирки нужно выполнить несколько дополнительных шагов. Если вы хотите быть особенно осторожными или на этикетке вашей куртки не указано, что ее рекомендуется стирать в стиральной машине, это отличный вариант, который может быть таким же эффективным.

Наполните ванну или большой тазик прохладной или едва теплой водой.

Добавьте моющее средство, безопасное для пуха, используя пропорцию, рекомендованную на этикетке.

Погрузите куртку в воду и осторожно помешивайте воду руками, чтобы размягчить грязь.

Дайте постоять примерно 30 минут.

Избегайте выкручивания или отжимания, поскольку это может повредить пух и внешнюю ткань.

Слейте мыльную воду и наполните ванну чистой, теплой водой.

Осторожно нажмите на оболочку, чтобы удалить моющее средство, повторяя процедуру со свежей водой, пока не останется пены.

Слейте воду из ванны. Осторожно прижмите пух к стенке ванны, чтобы удалить лишнюю воду. Не выкручивайте и не скручивайте, так как это может разрушить скопления пуха.

Как сушить пуховую куртку

Сушка пуховой куртки на воздухе не рекомендуется даже при ручной стирке. "Пух может быть подвержен повреждениям, если его не полностью высушить", - объясняет Фармер. Пух может слипнуться и образовать плесень, если он сохнет слишком медленно.

Чтобы высушить, положите куртку на большое полотенце и сверните его, чтобы отжать лишнюю воду. Затем сушите в сушильной машине на слабых оборотах с чистыми теннисными мячами или шариками для сушки, чтобы разбить комочки и восстановить пушистость. Периодически проверяйте и разрыхляйте пух вручную, чтобы равномерно распределить его.

Сушка может длиться несколько часов, но убедитесь, что куртка полностью высохла, прежде чем хранить ее или носить, чтобы предотвратить появление плесени.

Как стирать и сушить синтетическую пуховую куртку в стиральной машине

Используйте стиральную машину с фронтальной загрузкой или с вертикальной загрузкой без отжима.

Стирайте в деликатном режиме с холодной водой.

Добавьте мягкое моющее средство, но откажитесь от смягчителя ткани и отбеливателя.

Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы удалить все остатки моющего средства.

Сушите в сушильной машине при низкой температуре с чистыми теннисными мячами или мячиками для сушки, чтобы восстановить пушистость. Периодически проверяйте, чтобы обеспечить равномерное высыхание и предотвратить перегрев.

Как стирать и сушить синтетическую пуховую куртку вручную

Если вы предпочитаете ручную стирку пуховой куртки с синтетическим наполнителем, вы можете выполнить те же самые шаги для стирки пуховой одежды, что и выше.

В отличие от пуховых курток, куртки с синтетическим наполнителем можно успешно сушить на воздухе, разложив их на чистом полотенце. Периодически переворачивайте и разрыхляйте одежду, чтобы предотвратить сбивание, и убедитесь, что она полностью высохла, прежде чем вешать, хранить или носить.

Как правильно почистить пуховую куртку

Независимо от того, чем наполнен ваш пуховик, точечная чистка - это безопасный и простой способ его освежить, и он идеально подходит для небольших пятен. Инструкции одинаковы для пуховых или синтетических пуховиков.

Смешайте мягкое моющее средство с водой и осторожно промокните пятна мягкой тканью или губкой.

Смойте влажной тряпкой.

Тщательно высушите на воздухе.

