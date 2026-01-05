Уиткофф и Кушнер будут представлять США на переговорах по Украине в Париже, - Reuters

Также участие во встрече Коалиции желающих примет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе отправятся в Париж на встречу коалиции желающих, заявил представитель Белого дома.

"Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер будут представлять Соединенные Штаты на переговорах по Украине в Париже на этой неделе", - сообщило агентство Reuters.

"Во вторник, 6 января, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Париж для участия во встрече Коалиции желающих, которую совместно организуют президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер", - сообщила пресс-служба НАТО.

Как сообщал УНИАН, в новогоднем обращении к народу президент Владимир Зеленский заявил, что война может закончиться уже в 2026 году, но для этого нужно усилить давление на Россию.

По словам Зеленского, мирное соглашение "готово на 90%", но "судьбу мира, судьбу Украины и Европы" определят как раз те 10%, которые остаются несогласованными.

Президент подчеркнул, что Россия может быстро закончить войну, но не хочет этого делать. Поэтому нужно давление мирового сообщества. Он добавил, что действуя "очень быстро и решительно", можно остановить российского агрессора уже в 2026 году.

