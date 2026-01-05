Игнат отреагировал на появление в украинском небе 'Шахедов', оснащенных ПЗРК

По его словам, Силы обороны изучают возможности и риски от новых российских дронов.

Силы обороны сделают выводы после изучения возможностей и рисков, которые возникают в связи с началом применения российскими захватчиками ударных дронов типа "Шахед" с установленными переносными зенитными ракетными комплексами. Об этом начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телеканала Суспільне.

У него спросили о принципе работы ударного дрона "Шахед", оснащенного ПЗРК.

"О принципе работы самого устройства - мы понимаем - еще рано говорить. Но, в конце концов, было обнародовано видео, где наши защитники его перехватили, и показали, что есть такая новая угроза, и вот, собственно, с ней надо считаться, как и с другими угрозами, когда в самих "Шахедах" была увеличена боевая часть со шрапнелью до 90 кг", - сказал Игнат.

Он уточнил, что подрыв дрона "Шахед-136" в воздухе несет серьезную угрозу, потому что разлет элементов от взрывной волны может привести к поражению украинских воздушных судов, в частности вертолетов, которые привлекаются к перехвату российских ударных дронов.

"А ПЗРК - это что-то новое, что действительно удалось обнаружить и перехватить. Не могу сказать сейчас, насколько это будет дальше применяться, насколько оно будет эффективным, потому что все познается в реальном бою, в воздушном бою", - подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что ПЗРК - это переносной зенитный ракетный комплекс, который может поражать цели на высоте около 4 км.

"То, что противник прибегает к таким экспериментальным шагам - не могу сейчас сказать, насколько это будет эффективно, но все эти угрозы учитываются Силами обороны. Информация есть, изучается сам механизм, который был сделан на том "Шахеде", насколько оно может работать, и дальше будут делаться определенные выводы. Понятно, что "Шахеды" прошли определенную эволюцию от первого состояния до сегодняшнего дня", - подчеркнул Игнат.

Он напомнил, что уже было много видоизменений "Шахедов", в том числе установка дополнительной защиты от средств РЭБ и другие.

"Шахед" с ПЗРК

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт и специалист по электронике Сергей "Флеш" Бескрестнов распространил информацию, что российские оккупанты продолжают осуществлять модернизацию "Шахедов". В частности, был обнаружен дрон с установленным ПЗРК. Вероятно, россияне продолжают искать пути борьбы с украинской авиацией, которая охотится в небе на их "Шахеды".

