Как обычная ромашка стала 'видимым сигналом' изменения климата, - исследование

Различные полевые цветы начали менять "график" цветения.

Даже минимальное повышение температуры может спровоцировать преждевременное цветение сотен видов полевых цветов, пишет Еuronews, ссылаясь на экспертов.

Отмечается, что уже этой зимой из-за глобального потепления в некоторых регионах расцвели сотни весенних полевых цветов. Цветение ромашек или одуванчиков может добавить яркости серым январским дням, но эти цветы должны спать до весны.

"Из-за выбросов, удерживающих тепло, глобальная температура повысилась примерно на 1,4°C выше доиндустриального уровня. Это причина нарушения природных циклов", - говорится в статье.

Как изменение климата влияет на растения

Этой зимой в Великобритании исследователи зафиксировали 310 видов местных растений в процессе цветения, что значительно превышает 10 видов, которые обычно ожидаются в январе.

В списке появились обычные полевые цветы, такие как ромашки, одуванчики и крестовник, а также неместные виды, такие как мексиканская блоха и красная мертвая крапива.

Результаты исследования показывают, что на каждый 1°C более теплой средней температуры в течение ноября-декабря наблюдается примерно на 2,5 больше видов цветущих растений в течение новогоднего периода.

"Это еще одно свидетельство того, что изменение климата влияет на дикую природу без разбора. Это видимый сигнал, который каждый может увидеть в собственных садах и общинах", - прокомментировала Кевин Уокер из Ботанического общества Великобритании и Ирландии (BSBI).

Доктор Дебби Хемминг, ведущий климатолог, которая исследует влияние изменения климата на природу, предупреждает, что результаты исследований подчеркивают, как усиление климатических экстремумов "смещает природные циклы" растений и дикой природы.

"Это веское доказательство того, что изменение климата напрямую влияет на мир вокруг нас", - добавила она.

Согласно данным Службы ЕС по вопросам изменения климата Copernicus, 2025 год практически наверняка станет вторым или третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений. Результаты исследований все еще анализируются, но они уже свидетельствуют о том, что 2025 год будет таким же жарким, как 2023. 2024 год пока остается самым теплым годом за всю историю наблюдений.

Исследование пока рассматривало только флору Великобритании. Однако ученые предупреждают, что изменение климата также будет влиять на характер цветения в Средиземноморском регионе и Центральной Европе. Было обнаружено, что хотя потепление обычно способствует весеннему цветению, недостаточное зимнее похолодание может задержать или даже предотвратить цветение.

В течение следующего века исследователи прогнозируют, что яблони, миндаль и фисташки на юге Испании, в Марокко и Тунисе могут столкнуться с задержкой цветения, что часто сочетается с повышенным риском нецветения. Исследование также прогнозирует раннее цветение яблонь, груш, слив и черешен в Центральной Европе.

