Война в Украине не предостерегла Запад от критической ошибки в производстве оружия, - BI

Украина выигрывает время для западной оборонной промышленности.

Западу необходимо действовать более оперативно в подготовке к конфликту с Россией, пока РФ связана войной в Украине, и делать больше, чем просто копировать украинскую промышленность. Вместо этого ему необходимо внедрять инновации, выходящие далеко за её рамки, заявил Ачи, генеральный директор украинской компании-производителя оружия Ark Robotics в комментарии Business Insider.

"Он подчеркнул, что "Украина выигрывает это время, чтобы вы осознали и поняли срочность ситуации". По его словам, Европе следует не просто перенимать опыт Украины, а быть на шаг впереди: "Я хочу, чтобы они думали на несколько шагов вперёд и извлекали уроки из полученного опыта".

Европа может внедрять больше инноваций

Ачи сказал, что он хочет, чтобы Европа работала над обходом некоторых проблем, с которыми столкнулась Украина, например, над поиском способов держать операторов дронов подальше от поля боя.

Он описал ситуацию в Украине как "гонку со временем", где промышленность постоянно должна идти в ногу с Россией и опережать ее по мере быстрого развития поля боя. Запад, по его словам, не сталкивается с такими ограничениями и может действовать более обдуманно.

В то же время некоторые системы, имевшие ключевое значение для Украины, могут оказаться не столь важными в войне с участием НАТО, а некоторые могут устареть еще до начала нового конфликта.

Ачи сказал, что именно поэтому альянсу необходимо проявлять новаторство. Использование средств на "устаревшие или неправильно скопированные технологии мне кажется бессмысленным", отметил он.

Отсутствие срочности

Беспилотная война – это "точка невозврата", сказал он, добавив, что нет причин откладывать ее применение. Даже без крупномасштабной беспилотной войны Запад все равно будет развивать возможности технологии с широким гражданским применением.

В то же время многие лидеры НАТО – особенно в странах, наиболее близких к России, – предупреждают, что развитие все еще происходит недостаточно быстро или в недостаточном масштабе.

Ачи сказал, что, когда он путешествует по Европе и встречается с официальными лицами, "чего я не вижу, так это глубокого понимания срочности". Он поделился, что, когда он видит сроки, установленные странами-партнерами, например, в дорожной карте НАТО "Готовность к 2030 году", он опасается, что они слишком медленные.

Война Европы и России

Ранее СМИ писали, что Россия усиливает тайные атаки на ключевые объекты инфраструктуры в Германии в рамках гибридной войны, которую Берлин рассматривает как возможное начало к более масштабному конфликту.

А министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что НАТО должно пересмотреть свои оценки прогноза относительно конфликта с Россией. По его мнению, РФ может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года.

А экс-глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявлял, что странам Европы следует быть готовыми к нападению России уже в 2027 году, в планах Владимира Путина - оккупация стран Балтии.

