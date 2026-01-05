Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ

Александр Поклад уволен с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, он назначен первым заместителем Председателя СБУ.

На сайте президента Украины в понедельник, 5 января, был опубликован ряд указов о назначении и увольнении с определенных должностей ряда украинских чиновников.

Так, в указе №20 указано, что в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины введен новый глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. При этом, из состава СНБО вывели Олега Иващенко.

Указом №22 президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины Сергея Андрущенко. На эту должность в указе №30 Зеленский назначил Дениса Килимника. Еще в указе №29 отмечается, что он также назначен заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Также согласно указу №23 Александр Поклада уволен с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины. В то же время, он назначен первым заместителем Председателя СБУ.

В указе №24 сообщается об увольнении Сергея Наумюка с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.

Об увольнении Андрея Тупикова с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины говорится в указе президента Украины №25. В то же время, его Зеленский назначил заместителем Председателя Службы безопасности Украины.

С должности начальника Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Зеленский уволил Александра Дубровина, о чем говорится в указе №26.

Кадровые изменения в Кабмине

Ранее УНИАН сообщал, что нынешнему руководителю Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить должность министра обороны Украины. По словам Зеленского, действующему министру обороны Денису Шмыгалю он предложил возглавить другое направление в государственной работе. Он отметил, что оно не менее важно для устойчивости страны.

Также мы писали, что впоследствии президент Украины рассказал, что предложил Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики. Он поблагодарил политика за работу в Министерстве обороны и процессы, которые он активизировал с целью обеспечения защиты нашей страны. Зеленский отметил, что такая системность необходима и для украинской энергетики. Президент Украины подчеркнул, что важно после каждого российского удара оперативно восстанавливать разрушенное.

