Считают, что это возможность для очищения и обновления своего ближайшего окружения президента Украины.

Ради восстановления доверия граждан Украины и международных партнеров к государству, нардепы призывают немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной устойчивости, говорится в заявлении представителей фракции политической партии "Слуга народа".

Оно было опубликовано в Facebook народным депутатом Украины Никитой Потураевым в связи с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП. В тексте говорится, что все парламентские проукраинские силы должны отказаться от узкопартийных и персональных приоритетов, которые могут помешать такому объединению.

"После формирования коалиции национальной устойчивости необходимо начать переговоры между всеми фракциями и группами, которые в нее войдут, по формированию Правительства национальной устойчивости", - сказано в заявлении.

Видео дня

Также там говорится, что такое Правительство должно быть сформировано без партийных квот, кулуарных договоренностей и "своих людей", а также в нем должны быть специалисты с безупречной репутацией и подтвержденным опытом управления в соответствующих сферах. Такое правительство должно быть ориентировано на выполнение четко определенного антикризисного мандата: обеспечение обороноспособности, устойчивости экономики, энергетической безопасности и бескомпромиссной борьбы с высокопоставленной коррупцией.

"Властный треугольник: Президент Украины - Верховная Рада Украины - Кабинет Министров Украины - должны вернуться в рамки Конституции Украины и строиться по принципам парламентско-президентской республики", - сказано в заявлении. Отмечается, что важно, чтобы деятельность Офиса президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам.

"Мы убеждены, что Президент Украины использует результаты этого расследования и четкий запрос общества, как возможность для очистки и обновления своего ближайшего окружения, усиления доверия к институту главы государства как внутри страны, так и среди наших международных партнеров", - говорится в заявлении.

В то же время Потураев не сообщил сколько членов фракции "Слуга народа" поддержали это заявление.

Масштабный коррупционный скандал - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины поручил на четверг, 20 ноября, готовить Ставку Верховного Главнокомандующего. По его словам, на текущей неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа". Сказал, что готовлю несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны нашему государству.

Издание The Washington Post. написало, что коррупционный скандал, который обнаружили в украинском правительстве может негативно сказаться не только на планах европейских стран предоставить Украине значительную финансовую помощь, но и помешать Киеву вступить в Европейский Союз.

Речь идет о скандале, в котором фигурирует государственная атомная энергетическая компания и близкий друг и бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского снова вызвал беспокойство относительно того, что европейские деньги разворовывают вместо того, чтобы использовать их для защиты от российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: